Presentato il film “Infiniti”, del produttore veronese Michele Calì, al Festival di Venezia

Presentato alla 79^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia “Infiniti”, il nuovo progetto del produttore veronese Michele Calì

Il lungometraggio sarà il debutto sul grande schermo per Ignazio Moser: “Pronto a dare il massimo”.

È stato presentato in anteprima nazionale alla 79^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia davanti ad una nutrita platea, nel padiglione della Regione Veneto all’Hotel Excelsior, il film “Infiniti”, il nuovo lungometraggio del produttore veronese Michele Calì.

Alla presentazione del progetto cinematografico hanno partecipato oltre al produttore Michele Calì, il regista del film Cristian De Mattheis, gli attori protagonisti Francesca Loy, Federico Le Pera, Emanuele Bosi, Michela Persico, Ignazio Moser e Stella Turian.

La società di produzioni cinematografiche A.C. Production di Michele Calì, dopo i successi ottenuti dai film “Infernet” e “Un amore cosi grande”, si appresta quindi a realizzare il suo settimo lungometraggio.

Michele Calì debutta al cinema con il film “non ci resta che piangere” per poi far parte della Piovra 1 e 2 con Michele Placido. Nel 1992 la meravigliosa esperienza nel “Il Padrino“ parte terza dove conosce Al Pacino . E la volta di Ginger e Fred con Marcello Mastroianni e Giulietta Masina per la regia di Federico Fellini. E tanti altri film di successo. Nella sua carriera ha prodotto numerosi programmi televisivi su reti nazionali. Poi per 20 anni produce “Itinerari Turistici“ visitando oltre 30 paesi nel mondo.

“Infernet”, è stato girato nel 2015 e tra gli interpreti troviamo Ricky Tognazzi, Remo Girone, Roberto Farnesi, Elisabetta Pellini e Katia Ricciarelli. Il film ha vinto ben 8 premi tra i quali uno al Festival del Cinema di Venezia ed un altro al Festival Cattolico del Cinema ricevuto da Mons. Ravasi ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 2017 e poi acquistato da Ra1.

“Un amore cosi grande”, realizzato nel 2018 tra Verona e San Pietroburgo, vede protagonisti Francesca Loy, Giuseppe Maggio e la partecipazione dei ragazzi de “Il Volo”. Il film è stato distribuito da Medusa ed acquistato da Mediaset che lo ha messo in onda su Canale 5 in prima serata raggiungendo un’audience pari a 5,4 milioni di telespettatori. È stato inoltre distribuito a livello internazionale da Rai Com. Ha ricevuto premi in diversi festival cinematografici internazionali tra i quali San Francisco, Detroit e Houston. Attualmente è disponibile su Prime Video.

Le riprese di “Infiniti” inizieranno a fine ottobre/metà novembre e si svolgeranno dapprima a Recanati, nei suggestivi luoghi del poeta Giacomo Leopardi, per poi sportarsi a Grezzana, località appositamente scelta per le sue particolari doti scenografiche dal regista Cristian De Mattheis.Gli interni inoltre saranno giratia Sona nell’incantevole Villa Landini, una dimora storica costruita alla fine dell’800, che fa parte delle “Ville Venete” ed è riconosciuta per il suo valore storico e artistico.

Al centro di “Infiniti” ci sarà la storia d’amore di grande profondità tra Roberta e Davide. Sono previste quattro settimane di lavorazione, poi il film verrà montato e sarà pronto per l’uscita nelle sale cinematografiche a marzo 2023, per poi essere proposto a Mediaset con la quale la produzione ha già un preaccordo di acquisto. Come per i precedenti film le edizioni musicali saranno a cura della Nazionale Cantanti.

“Infiniti” sarà anche il debutto al cinema per Ignazio Moser. L’ex ciclista nel film interpreterà un calciatore in un momento travagliato della sua vita: “Non penso che farò l’attore nella vita, o forse sì. Però perché non vivere un’esperienza così forte e così unica come questa? Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare. O forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità”, scrive sui social l’ex ciclista.

La produzione auspica che quest’ultima opera cinematografica possa raggiungere i successi ottenuti dai film precedenti.