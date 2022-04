A San Giorgio di Valpolicella la prima tappa di Borgo diVino in tour, edizione 2022

Il fine settimana del 6, 7 e 8 maggio segna la prima tappa di Borgo DiVino in Tour 2022, la kermesse del buon bere con dieci tappe tra le località più interessanti del panorama nazionale. Un intero weekend dedicato ai migliori vini italiani.

Sarà San Giorgio di Valpolicella, tra le colline vinicole del Veneto, a ospitare la prima tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e promossadall’Associazione “l Borghi più belli d’Italia”.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio il Borgo di San Giorgio, frazione del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella certificata tra “I Borghi più belli d’Italia”, vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il primo di dieci appuntamenti di un tour itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vinicola nazionale.

Turismo ed enogastronomia: un binomio perfetto

Borgo diVino in Tour è un evento “diffuso” in cui il pubblico ha la possibilità di conoscere vini di qualità e degustarli all’interno di contesti di particolare suggestione, valorizzati e fruibili nel complesso della loro offerta turistica. Dieci tappe, in altrettanti Borghi e Regioni d’Italia, dove turismo ed enogastronomia si sposano regalando esperienze memorabili di viaggio e di gusto.

Obiettivo di Borgo diVino in Tour è quello di consolidarsi come strumento capace di contribuire a incentivare l’indotto economico dei territori ospitanti, promuovendo tanto l’offerta turistica locale quanto il patrimonio produttivo dei Borghi più belli d’Italia, dove le produzioni vitivinicole occupano un posto di primo piano: etichette di rilevanza nazionale e internazionale, grandi e piccole produzioni, talvolta vere e proprie perle enologiche che traducono il lavoro, la filosofia e la passione dei tanti “artigiani del vino”.

Punto di forza di ogni evento sarà il coinvolgimento dei principali attori del territorio (associazioni, consorzi di tutela, esercizi ristorativi, strutture ricettive, ecc.), essenziali per rispondere al meglio alla domanda di turisti e visitatori interessati a vivere il luogo come esperienza.

Le dichiarazioni del vicesindaco di Sant’Ambrogio, Evita Zanotti “La nostra Amministrazione ha voluto percorrere fortemente, fin dai primi mesi del nostro mandato nel 2014, l’iter per l’accreditamento del nostro Borgo di San Giorgio di Valpolicella nell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. San Giorgio è il nostro gioiello, la nostra storia, la nostra tradizione culturale. Abitato fin dalla preistoria era il centro amministrativo e religioso più importante della Valpolicella. La coltivazione della vite attorno al borgo è antica e uno dei luoghi di nascita dei primi vitigni, che hanno dato origine ai famosi DOGC: Recioto e Amarone e DOC: Valpolicella, Valpolicella Classico, Ripasso. La proposta dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia” , in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e la tourist marketing company Valica, di partecipare all’evento “Borgo diVino in tour” è stata accolta con entusiasmo, sicuri che il nostro Borgo abbia tutte le caratteristiche per rappresentare la cultura enologica di Verona e del Veneto. Siamo convinti che questo evento, che promuove l’eccellenza dei Borghi e dei vini italiani creando un collegamento itinerante tra regioni, possa dare risalto al nostro Borgo e impulso ad un turismo lento qualificato. Un turismo fatto di silenzio, bellezza, armonia e di scoperta dei luoghi che hanno generato vini famosi in tutto il mondo. Accoglieremo i visitatori con la sapienza della nostra ospitalità e siamo sicuri che potranno trascorrere delle giornate interessanti visitando il paese di pietra, la maestosa Pieve Longobardo-Romanica, le casette preistoriche e i dintorni immersi nella natura. La degustazione del nostro vino e dei nostri prodotti sarà il corollario qualificante all’atmosfera del Borgo.“

Dove, come e quando

È tra le incantevoli vigne della Valpolicella, in quella San Giorgio scrigno di tradizioni a pochi chilometri da Verona, che prenderà il via Borgo DiVino 2022.

L’ingannapoltron si tingerà dei colori, dei profumi e delle sfumature del vino e della primavera nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 per tre giorni dedicati al buon bere.

L’appuntamento serale di venerdì 6, dalle 18 alle 23, sarà seguito da due giornate complete nel weekend: sabato 7 dalle 12 alle 23 e domenica 8 dalle 12 alle 22, per vivere al meglio tutte le proposte di Borgo DiVino.

Oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio della Valpolicella e del Veneto ed altre provenienti dal territorio nazionale come Marche, Abruzzo, Lazio e Sicilia. Potrete degustare vini locali come l’Amarone, il Recioto, il Valpolicella, il Ripasso. Un evento aperto a tutti, che spezza l’antico dualismo tra esperti e dilettanti mettendo tutti sullo stesso piano e aprendo un mondo fatto di assaggi, degustazioni, percorsi formativi e tradizioni.

Borgo diVino è anche scoperta di alcuni tra i Borghi più belli d’Italia. A San Giorgio di Valpolicella da non perdere l’esempio di stile romanico per eccellenza, la Pieve di San Giorgio o la Piazza Panoramica dove potrete vedere sia il Lago di Garda che la penisola di Sirmione. Potrete visitare il Museo Antiquarium, la via Crucis dei Lapicidi, le famose Marogne, i terrazzamenti tipici della Valpolicella con i muretti a secco, e le numerose cave di marmo e di pietra che circondano il Borgo.

All’interno di San Giorgio verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi. Durante l’evento Borgo DiVino, i visitatori potranno assaggiare le specialità del Borgo dalle botteghe e dai ristoranti presenti sul territorio. L’organizzazione proporrà inoltre una rassegna di piatti tradizionali della Valpolicella assieme a proposte gastronomiche originarie dei Borghi toccati dal tour.

Come funziona

I sapori si fonderanno con le bellezze territoriali dei Borghi più belli d’Italia in un’esperienza totalizzante nel mondo enogastronomico italiano. Per degustare i vini occorre acquistare un voucherdel costo di €15(sia online che in loco), che dà diritto a ben otto degustazioni diverse. Un kit composto da calice da degustazione e sacchetta sarà l’accompagnatore del visitatore per tutta la durata dell’evento. Funzionale sì, ma anche un ricordo di Borgo DiVino da portare a casa con sé.

Le dichiarazioni del Presidente de “I Borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi Borgo diVino è una delle manifestazioni nazionali più importanti che l’Associazione, grazie all’apporto organizzativo di Valica, promuove per rilanciare il turismo enogastronomico, settore importante per la ripresa post covid. Le produzioni agricole, quella del vino soprattutto, rappresentano un elemento fondamentale per la tutela del paesaggio e dell’ambiente e per garantire un futuro alle comunità che vivono nei Borghi. La valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole è parte integrante della missione dell’Associazione, che si prefigge lo scopo di mantenere e valorizzare il grande patrimonio di tradizioni, cultura e arte di cui le comunità borghigiane e dei territori circostanti sono gelose custodi.

Le dichiarazioni di Luca Cotichini (Valica) Borgo diVino è un evento nazionale Itinerante capace di fondere al meglio il turismo con l’esperienza enogastronomica, di far incontrare produttori e appassionati in contesti favolosi e unici come i Borghi più belli d’Italia. L’obiettivo del tour è la promozione turistica ed eno-gastronomica. Nel 2022 raddoppiamo le tappe e tocchiamo altre 5 regioni. Nel 2023 punteremo a coprire tutto il territorio Nazionale. Con Borgo di Vino, Valica crea un altro format capace di far vivere esperienze autentiche al nostro ampio pubblico che ci segue sui vari siti.

Per informazioni e acquisto voucher, è possibile consultare il sito ufficiale

