Al via “Teatro nelle frazioni” a Villafranca di Verona

Al via la stagione teatrale estiva itinerante organizzata dal Comune di Villafranca e dalla compagnia teatrale “La Graticcia”.

Il primo appuntamento sarà giovedì 18 agosto al centro sociale di Quaderni.

L’assessore alla cultura Claudia Barbera dichiara: “La serata inaugurale della rassegna fortemente voluta nelle frazioni, eccezionalmente ad ingresso gratuito, è idealmente dedicata a Roberto Puliero ed a Ugolino Franchini, pionieri e convinti sostenitori del teatro anche fuori dal capoluogo. Proprio per dare un segno di continuità con la tradizione, in scena con la commedia brillante TU LEI LUI ci sarà La Graticcia. Compagnia nata da un gruppo di attori che per lungo periodo hanno militato tra le fila de La Barcaccia e che in diverse occasioni, sotto la scrupolosa organizzazione di Ugolino, si sono esibiti nell’arena di Quaderni”.

La rassegna poi continuerà toccando Villa Alessandri di Dossobuono venerdì 26 agosto con lo spettacolo di Estravagario Teatro PAESE PERDUTO, mattatore della serata Tiziano Gelmetti.

Poi sarà la volta del capoluogo, al Castello Scaligero di Villafranca, giovedì 1 settembre Estravagario Teatro porterà in scena il clamoroso successo estivo DUPARUN, mentre giovedì 8 settembre toccherà a La Graticcia con l’esilarante produzione estiva È TUTTA UNA FARSA.

Le ultime due date saranno a Villa Alessandri di Dossobuono giovedì 15 settembre con DIESE FRANCHI DE AQUA DE SPASEMO, pluripremiato monologo con l’attore trevigiano Gigi Mardegan.

A tal proposito l’attore e regista de “La Graticcia” Giovanni Vit dichiara: “ringrazio per la collaborazione nell’organizzazione Estravagario Teatro e in particolare Ermanno Regattieri, abbiamo lavorato per offrire una rassegna di qualità caratterizzata da una variegata proposta di generi teatrali, tutti però all’insegna del divertimento. Siamo inoltre onorati di ospitare Gigi Mardegan, uno dei maggiori interpreti del teatro popolare italiano”.

A chiudere la rassegna giovedì 22 settembre a Villa Alessandri a Dossobuono sarà lo spettacolo IN PRIMA PAGINA, presentato dagli studenti dell’istituto Bolisani di Villafranca.

“Una serata che vuol essere anche un riconoscimento – afferma l’assessore Barbera – per questi ragazzi che grazie alla loro serietà, al loro impegno e sotto le direttive di Ermanno Regattieri, hanno saputo, con questo spettacolo, aggiudicarsi anche un importante riconoscimento. Un orgoglio villafranchese del quale tutta la cittadinanza dev’essere a conoscenza”.

Un altro grande ringraziamento va alle realtà commerciali del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa, alle associazioni che si stanno prodigando nella promozione e che stanno ancora manifestando la loro generosa disponibilità per la parte organizzativa.

L’inizio di tutti gli spettacoli è previsto per le ore 21.