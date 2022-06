“The war of Barbeque” la competizione internazionale al ristorante Alla Torre di Isola della Scala

In copertina lo Chef Mainardi con i fratelli Alessio e Diego Ferron

Una delle più famose gare internazionali di barbeque si è svolta per la prima volta al ristorante Alla Torre di Isola della Scala

Anche un team italiano tra i vincitori del contest

Il ristorante Alla Torre di Isola della Scala è stato teatro di una delle più conosciute gare internazionali di barbeque. Si è svolta proprio qui dal 17 al 19 giugno la terza edizione di The war of Barbeque, promossa dalla KCBS, la federazione più importante al mondo nell’organizzazione di questo tipo di contest. Tre giorni in cui il pubblico ha seguito con interesse e curiosità la competizione, allietata da intrattenimento musicale e stand gastronomici. La gara ha visto inoltre la partecipazione di un ospite speciale: il talentuoso chef Andrea Mainardi, che ha deliziato i presenti con il suo show cooking, che ha avuto come protagonisti il riso Ferron e il Gorgonzola della Palzola.

KCBS autorizza e giudica più di 500 barbeque contest all’anno in tutto il mondo. Gare internazionali con partecipanti che arrivano da tanti paesi per sfidarsi alla griglia e misurarsi con il barbeque, che nella tradizione USA viene considerato come una cottura a basse temperature con affumicatura della carne. Per questo per terminare la preparazione in gara si superano le dieci ore di cottura. Ad affrontarsi ad Isola della Scala sono stati ben quindici team. Olanda, Austria, Germania, Ungheria e naturalmente Italia sono tra i paesi di provenienza dei partecipanti. Internazionale anche la giuria: venti i giudici internazionali certificati da più paesi presenti a cui si sono aggiunti tredici nuovi giudici formati in occasione della gara, tra cui cinque table captain.

Ogni squadra ha cucinato circa 30 kg di carne nelle categorie previste dalla gara: Chicken, Ribs (costine taglio AT Louis), Pork e Brisket (punta di petto di manzo). Per la categoria extra i partecipanti hanno avuto a disposizione anche un prodotto d’eccellenza locale 1 kg di riso a scelta tra carnaroli o vialone nano della Riseria Ferron.

Il premio Grand Champion è andato al team Cook Lounge arrivato dall’Austria e composto da padre e figlio. Tra i premiati anche il team italiano Luna Smoke, formato da marito e moglie a cui si è aggiunta per la prima gara anche la nipote, che si è aggiudicato il Reserve Grand Champion. Per loro anche un gettone del jack Daniel’s invitational che li potrebbe portare a giocarsi un posto nella più grande competizione di barbeque del mondo, che si svolge all’interno della fabbrica del Jack Daniel’s.

