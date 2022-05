Giornata Internazionale della Famiglia: hu Altomincio village e Inferno Park festeggiano il 15 maggio all’insegna dello sport

“Siamo molto soddisfatti di accogliere qui allo hu Altomincio village la prima edizione dell’Inferno Park. Ormai possiamo considerarci un vero e proprio partner di Inferno visto che, come Gruppo Human Company, abbiamo già ospitato con successo e centinaia di partecipanti 4 edizioni dell’Inferno Mud presso il nostro hu Norcenni Girasole village di Figline Valdarno in provincia di Firenze. Per noi è veramente importante che le nostre strutture siano aperte al territorio in cui insistono. Per questo, pensiamo che farci promotori di eventi del genere vada esattamente nella direzione indicata. Tra gli obiettivi che perseguiamo, inoltre, non troviamo esclusivamente l’accoglienza dei turisti ma anche la possibilità per le comunità locali di fare esperienza dei servizi presenti nella nostra struttura.

Proprio in quest’ottica, siamo estremamente felici di ospitare qui i rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno dato il loro patrocinio a questo importante evento. Domenica 15 maggio sarà la giornata internazionale della famiglia, che è da sempre la vera protagonista della nostra struttura che per l’occasione sarà aperta anche a tutti i cittadini che vorranno visitarla. Anche per questo accogliamo con piacere che questa prima edizione dell’Inferno Park, oltre a incarnare tutti i valori positivi dello sport, sia stata pensata con un focus importante per i nostri ospiti più piccoli che cerchiamo di coccolare e far divertire in ogni momento che trascorrono all’interno del nostro villaggio”.