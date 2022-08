Cinema all’aperto al Castello di Villafranca, il calendario 2022

Prosegue l’estate al Castello di Villafranca con il cinema sul grande schermo.

A proporlo, per il sesto anno consecutivo, è l’Associazione Culturale Metropol, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

“Ci fa piacere offrire anche quest’anno ai villafranchesi che rimarranno in città momenti di svago e d’incontro abbinandoli alla cultura del cinema. Inoltre, con questa nuova edizione del Cinema al Castello abbiamo la possibilità di far vedere film che a causa della pandemia non siamo riusciti a inserire nella programmazione al chiuso in sala Ferrarini”, afferma Mauro Sorio, presidente dell’Associazione Culturale Metropol.

Il calendario

Si inizia mercoledì 10 agosto con il film “Ennio” di Giuseppe Tornatore, un documentario sul leggendario compositore Ennio Morricone. Il film è stato premiato ai Nastri d’Argento, ha ottenuto 6 candidature e vinto 3 David di Donatello.

A seguire:

“ Ariaferma ” (17 agosto),

” (17 agosto), “ Una Famiglia Vincente – King Richard ” (24 agosto),

” (24 agosto), “ Lunana – Il villaggio alla fine del mondo ” (31 agosto),

” (31 agosto), “E noi come st***zi rimanemmo a guardare” (7 settembre).

Tutti gli spettacoli si terranno di mercoledì e avranno inizio alle ore 21.

Il biglietto d’ingresso è di cinque euro, tre euro per i soci dell’Associazione Culturale Metropol e gli under 18.

“Con il cinema estivo si conclude – continua Mauro Sorio – l’attività cinematografica 2021/2022. Ci stiamo organizzando per offrire anche nel prossimo autunno la normale programmazione in Sala Ferrarini”.