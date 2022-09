“Cucine a Motore”, il festival dello Street Food al Castello di Villafranca

Nel weekend del 23, 24 e 25 settembre ultima tappa del festival del cibo di strada nella piazza del Castello di Villafranca

Dopo il grande successo dell’ultimo weekend a Verona al Bastione delle Maddalene, in collaborazione con Murafestival, Cucine a Motore, il food truck festival dedicato al cibo di strada sbarca al Castello di Villafranca, per tre serate di musica, divertimento e cibo gourmet. Venerdì 23 settembre dalle 18 alle 24, sabato 24 dalle 12 alle 24 e domenica 25 dalle 12 alle 24.

Un evento gastronomico itinerante per scoprire le eccellenze gastronomiche della penisola in formato food truck. Un festival che ha trovato la sua formula vincente in un mix di street food gourmet, musica dal vivo e degustazioni di birra, per offrire una manifestazione ricca di contenuti sia per gli amanti della musica e dell’enogastronomia, sia per le famiglie.

Un festival di piazza e per la piazza, dove al centro si colloca indubbiamente il cibo, rigorosamente presentato nella formula dello street food preparato, e servito, in cucine su ruote, che offriranno anche uno spettacolo visivo, grazie a un’attenzione e cura nei dettagli.

Una manifestazione che punta alla promozione del territorio, per la rivitalizzazione di spazi cittadini attraverso attività non invasive, dedicate e gradite a tutta la cittadinanza, in aggiunta all’obiettivo di favorire la ricchezza, qualità e genuinità del cibo di strada, sottolineandone le differenze con il cibo di produzione industriale. Allo stesso tempo l’invito all’evento rivolto a partecipare per operatori del mondo del food and beverage, può fungere anche da stimolo per il tessuto artigianale e imprenditoriale del territorio.

I food track

Per la cucina regionale protagonisti da Sant’Arcangelo di Romagna le proposte grill di Mad 4 BBQ, specialisti nella cucina di arrosticini, salsicce, costolette. Grandi classici hot dog e panini con la salsiccia di Truck’n’roll e croccanti proposte dorate con le polpette di La mia polpetta. Buonissime proposte di hamburger di cinghiale con Bomber Truck.

Direttamente da Milano Mordicchio on the Road nella preparazione itinerante artigianale di gnocco fritto e panzerotti e le mitiche pinse. Sapori del Centro Italia con Abruzzo On the Road e i tipici arrosticini e da Montepulciano con gli hamburger di Chianina IGP e Cinta Senese DOP di Happy train.

Non possono mancare le croccanti proposte di Fritto & Fritto che vi porteranno direttamente alle golosità napoletane, accompagnate dai panini gourmet di specialità calabrese di Giowa Street Food.

Per gustare il pesce, da provare le specialità, anche d’asporto, di Kraken cucina tentacolare, arricchite anche da qualche golosità vegetariana e di carne.

Per la cucina internazionale si viaggia in Venezuela con La Reina Pepiada, un’esperienza gastronomica di alta qualità, in Messico con le golosità di Zaperoco Street e in Argentina con la carne di Rulo Spitale.

Per concludere in bellezza, le golose proposte di Serafino bontà siciliane.

Il programma musicale

Si parte venerdì 23 alle 21.00 con l’esplosiva energia del Rock and Roll Cocktail de I Negroni, al ritmo di rhythm’n’blues, pop, ska e reggae degli anni ’50, ’60 e ’70.

Sabato 24, sempre a partire dalle 21.00, la simpatia dei Briganti del Folk, per una serata all’insegna del folk popolare italiano, attraverso i grandi cantautori che sono un patrimonio importante della cultura italiana, da Dalla a De Andrè, da Mannarino alla Bandabardò, da Bubola ai Modena City Ramblers, ma ancora accenni a Finardi, Guccini, Battiato, Branduardi, Capossela, Bennato ed alcune canzoni autorali scritte da Zecchini, già parte del repertorio di Sibelius, e Les Cigales.

Domenica 25, dalle 20, serata country blues & folk con Ally Joyce, in un viaggio tra le cover delle star femminili più conosciute ed amate della Country Music: Faith Hill, Miranda Lambert, Shania Twain, Martina McBride, Grethcen Wilson, Sara Evans… ai classici come Johnny Cash, John Denver, Garth Brooks, Dolly Parton.

Sabato e domenica, alle 12, giocoleria acrobatica e spettacoli per bambini del collettivo Ludica Circo con ampio spazio arti figurative, musica, danza e le performance circensi.

La carovana di Cucine a Motore proseguirà per tutta l’estate in altre città nel nord Italia, con ingresso sempre gratuito. Le tappe aggiornate sulla pagina Facebook del festival (facebook.com/cucineamotore).

Orari:

venerdì 23 settembre: dalle 18.00 alle 24

sabato 24 settembre: dalle 12.00 alle 24

domenica 25 settembre: dalle 12.00 alle 24

Biografie

Negroni

Sono composti da Nick Martini, Michael Bitter e Teo Gin, soprannomi di Nicola Finezzo, Michele Ottaviani e Matteo Zerbinati. La voce di Roberta completa il quartetto, infondendo la tipicità che si portano dietro.

I Briganti del Folk

Originariamente la parola BRIGANTE nasce dal verbo Brigare e quindi “colui che briga, colui che fa” subito prende peso l’associazionismo con il plurale briganti, cioè coloro che si raggruppavano in bande e cosche e trapelavano idee, e azioni. Ecco I Briganti del Folk vogliono rendere vera giustizia all’etimologia della parola Brigante esaltando il significato più vero e colorato, coloro che sia raggruppano in nome delle tradizioni popolari, che “brigano” con la musica tramandata, quel filone appunto che descrive il colore del volgo, del popolo, scandito da storie e racconti, da poesie e filastrocche, da grandi artisti e cantautori. Cico e Ale si conoscono più di 25 anni fa attorno ad un fuoco in riva all’Adige, nelle boscaglie del vecchio porticciolo di San Giovanni Lupatoto dove un gruppo di Briganti si raggruppavano per cantare, creare arte, costruire e rivitalizzare un area boschiva, chi disegnava, chi ballava, chi provava le proprie tragedie teatrali, esperienze di gioventù si intrecciavano con una grande voglia di apprendere di sperimentare e vivere l’arte con estrema libertà. Un racconto musicale che vuole dare una panoramica sul folk popolare italiano, attraverso i grandi cantautori che sono un patrimonio importante della cultura italiana, da Dalla a De Andrè, da Mannarino alla Bandabardò, da Bubola ai Modena City Ramblers, ma ancora accenni a Finardi, Guccini, Battiato, Branduardi, Capossela, Bennato ed alcune canzoni autorali scritte da Zecchini, già parte del repertorio di Sibelius, e Les Cigales. I Briganti però non lasciano in disparte certo la musica popolare e le radici da dove provengono, quindi la canzone d’osteria, il fuoco e una chitarra in riva al fiume. Ed è proprio da lì che partono i 2 Briganti che da 25 anni condividono un lungo percorso di ricerca e autentiche canzoni, con accenni a personaggi e fatti realmente accaduti.

Ludica Circo

Ludica Circo è un collettivo di artisti ed insegnanti fondato nel 2010 da Stefania Garaccioni (in arte Ermione), artista di circo, regista e direttrice artistica pedagogica della scuola di circo, ideatrice del Valpolicella Buskers Festival di Purano e cofondatrice dell’Atelier Cittrè. Ludica Circo ha sede a Purano, in Valpolicella (VR) e nasce grazie al supporto della società cooperativa Hermete Onlus. Ludica Circo è un percorso artistico che permette aisingoli di incontrarsi e intessere relazioni autentiche a partire dal proprio corpo; lo scopo? danzare e celebrare la vita. Ludica Circo si occupa della filosofia e della pratica delle arti circensi come via di risveglio della consapevolezza.

Il collettivo è nato e cresce con il desiderio di promuovere il circo contemporaneo e far conoscere la bellezza di quest’arte che integra abilità atletiche, musica, danza, arti circensi, teatralità e il senso di una tribù che si muove delineando nuovi stili di vita. La creazione è ciò che ci sta a cuore. Ludico circo promuove progetti interdisciplinari di carattere sociale, sportivo, pedagogico, artistico, ed è anche direzione artistica di festival ed eventi in Italia e all’estero. Fra gli ex allievi/e della scuola di circo Ludica alcuni di loro hanno lavorato al circo, altri insegnano e altri ancor sono entrati in scuole professionali di circo in Europa. Ludica Circo fa parte della Federazione Nazionale delle Scuole di Circo FEDEC, e di EYCO (Federazione europea) e collabora con enti nazionali di formazione pedagogica. “Ognuno di noi senza mai saziare la voglia di giocare, crescere, conoscere ed amare continua a creare, l’atto del “trasformare la materia in grazia” diventa uno stile di vita tra abbandono e consapevolezza, gratitudine e condivisione, ma anche conflitti e risoluzioni. Ognuno di noi è vivo nel proprio ruolo/luogo/corpo!”.

Aally Joyce

Nata e cresciuta con un’immensa passione per il mondo Western in tutto il suo insieme. Affascinata dalla vita da Ranch, cavalli, Rope e ovviamente…non può mancare il grande amore per la COUNTRY MUSIC trasmessa dal padre anche lui musicista autodidatta, la sua infanzia piena di bei ricordi nel vedere il papà suonare il banjo-mandolino, la chitarra acustica, l’armonica, la fisarmonica.

Cantante e chitarrista dall’indiscusso talento vocale. Si esibisce nei locali dal 2012 diventando poi dal 2016 un’apprezzatissima voce del mondo della Country Music, ed ora anche autrice di inediti. Nell’Agosto del 2018 esce il primo disco di inediti “On The Wings Of The Wind” (GoCountry Records – 2018). La proposta artistica è un viaggio tra le cover delle Star femminili più conosciute ed amate della Country Music: Faith Hill, Miranda Lambert, Shania Twain, Martina McBride, Grethcen Wilson, Sara Evans… ai classici come Johnny Cash, John Denver, Garth Brooks, Dolly Parton. Ogni concerto è una conferma della capacità di emozionare di questa artista piena di vita, dalla voce sorprendente e dalla storia personale davvero singolare. Ally Joyce si esibisce accompagnata sempre da musicisti di grande livello e professionalità.