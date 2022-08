Notte Bianca 2022 a Villafranca di Verona

Sabato 27 agosto 2022

il sindaco Roberto Luca Dall’Oca: “Torna la Notte Bianca con attrazioni, musei, negozi aperti e musica… un evento ormai consolidato che porta a Villafranca migliaia di persone.

La priorità dell’Amministrazione è che l’evento si svolga in sicurezza e con senso di responsabilità, per questo motivo abbiamo pianificato con gli esercenti e i commercianti ogni aspetto della manifestazione. Come Sindaco, emetterò un’ordinanza per vietare la vendita e il consumo di alcolici in contenitori e bottiglie in vetro e superiori ai 21 gradi. Per Villafranca deve essere una grande festa, quindi auguro a tutti di divertirsi ma con attenzione e grande responsabilità”.