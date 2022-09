Pulizia e sfalcio dei cigli stradali a Villafranca

Strade e marciapiedi ripuliti dalle erbacce. Questa mattina è partita, delle strade del centro di Villafranca, un’azione di sfalcio sui marciapiedi e sui cigli per rimuovere la presenza di tutte le erbacce cresciute negli ultimi mesi. L’intervento ha l’obiettivo di restituire ordine e decoro alle vie e strade del territorio.

L’attività è svolta dagli operatori ecologici di Amia, che alla quotidiana attività di pulizia ora affiancano, laddove necessaria, anche quella dello sfalcio.

“Le fotografie che documentano l’avvenuta pulizia sono notevoli – commenta il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca – si tratta di un intervento necessario per il decoro delle strade del territorio e interesserà sia il centro che le frazioni. Questo fenomeno è emerso per l’impossibilità di utilizzare diserbanti su aree di passaggio pubblico, frequentate anche con animali. Pertanto, si è reso necessario l’intervento manuale da parte degli operatori che non era previsto nel contratto. Gli uffici comunali stanno già predisponendo il calendario degli interventi perché la volontà dell’Amministrazione è far sì che la pulizia ordinaria prenda il posto di quella straordinaria, con un cronoprogramma stabilito per tempo. Eventuali segnalazioni dei cittadini sono gradite per un intervento mirato (segnalazioni@comune.villafranca.vr.it). Ringrazio Amia e suoi operatori per la preziosa collaborazione”.

Vie effettuate oggi: via Generale Cantore, via Marconi, via Messedaglia, via Magenta.