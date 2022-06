Incidente mortale in Valpantena: 3 automobilisti coinvolti e auto distrutte. In corso gli accertamenti della Polizia Locale

Il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale ha inviato una prima informativa al pubblico ministero di turno, Paolo Sachar, in merito al gravissimo incidente avvenuto ieri pomeriggio alle 16.30 al km. 1 della Strada Provinciale 6 in Valpantena nel quale ha perso la vita una donna.

La dinamica

Dalle testimonianze raccolte sul posto dagli agenti, l’auto della donna, che scendeva da Grezzana, si è spostata verso sinistra, andando a collidere con la Fiat Panda che invece proveniva dalla città.

Motivi ancora ignoti

Sono molti gli interrogativi sui motivi della deviazione del veicolo, dal malore, al guasto tecnico, alla distrazione, alle condizioni psicofisiche.

La situazione degli altri due conducenti coinvolti

Il conducente della Fiat Panda, un 69enne veronese, è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata, dopo aver subito un intervento urgente nella serata di domenica.

Il conducente di un terzo veicolo coinvolto invece, ha una prognosi di 20 giorni.

Sarà ora il magistrato di turno a decidere qualsiasi ulteriore accertamento. Di certo è che le auto sono completamente distrutte, con pezzi di motore finiti a decine di metri di distanza.

Intanto i familiari della donna deceduta sono stati informati su come procedere per il recupero presso il canile comunale del piccolo cane trovato dagli agenti della Polizia Locale all’interno dell’auto.

Moltissime erano state questa mattina le richieste di adozione arrivate in poche ore in via del Pontiere da parte di decine di cittadini e famiglie.

Morti per incidente stradale a Verona

Quello di ieri è il sesto decesso in città dall’inizio dell’anno per incidente stradale.

Nel 2021 furono 7, nel 2020 ancora meno, 5 ma c’è da tener conto che in quel periodo erano in vigore i lockdown per la pandemia.

© Riproduzione riservata