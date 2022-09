Bardolino, piano delle asfaltature: investimento da 500 mila euro

I lavori partiranno al termine della stagione turistica e interesseranno il capoluogo e le frazioni

La giunta Sabaini ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo per opere di manutenzione straordinaria alla pavimentazione della viabilità stradale di Bardolino e le sue frazioni per una spesa di 500 mila euro.

Il piano delle asfaltature, che partirà nei mesi autunnali al termine della stagione turistica, toccherà Strada Creole, Via Salberecchi, Strada del Santino e Strada Bordenis, Strada Ceola, Strada Corrubio, Prefontana, Via Preele e Montavoletta, Strada Colombarone, Via Fontane, Via Don, Via Val di Gazo, Strada della Valsorda, Strada delle Giare, Via Croce, Piazzale Gramsci e Via Belvedere e Via delle Fontane.

«Si tratta di un intervento particolarmente importante, che andrà non solo a sanare alcune criticità su strade secondarie del territorio, ma permetterà anche di riportare un manto omogeneo su alcune arterie principali, che rappresentano uno dei biglietti da visita per il turismo e un percorso quotidiano per i residenti», ha spiegato il primo cittadino Lauro Sabaini.

Inizialmente la previsione era quella di spalmare i lavori nel 2022 e nel 2023, stanziando a bilancio 300 mila euro nel primo anno e il rimanente nel secondo, ma grazie al lavoro degli uffici comunali e alla volontà dell’amministrazione verranno tutti inseriti nel bilancio di quest’anno:

«Poter anticipare al 2022 tutte queste opere ci permette di stanziare degli altri fondi nel prossimo anno per procedere con un ulteriore piano che andrà a toccare altre zone ed altre strade potendo rimettere a nuovo gran parte delle vie comunali – ha proseguito Sabaini – senza contare che partirà a giorni anche il terzo stralcio di lavori per la messa in sicurezza pedonale di Calmasino, un intervento ormai definito che migliorerà notevolmente l’aspetto viabilistico e che presenteremo a breve».

Su alcune delle strade interessate all’intervento verrà anche rimessa a nuovo l’illuminazione, prima di procedere con la stesura del nuovo manto:

«Partiremo inizialmente con le vie di comunicazione che necessitano esclusivamente del nuovo asfalto – ha concluso Lauro Sabaini – per poi proseguire con quelle dove verrà anche rimessa a nuovo l’illuminazione pubblica, come Strada della Valsorda e Strada delle Giare».