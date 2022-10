Povegliano, la strategia del comune per affrontare il caro energia

L’amministrazione comunale di Povegliano Veronese scende in campo a fianco dei cittadini contro il caro energia. È in fase di redazione la graduatoria che assegnerà contributi economici straordinari a 130 nuclei familiari del paese che hanno risposto al bando sulle utenze.

“Abbiamo cercato nell’immediato di mettere in campo una iniziativa concreta che alleviasse almeno in parte il peso delle bollette ai poveglianesi – spiega la sindaca Roberta Tedeschi – stanziando una cifra importante per un comune delle nostre dimensioni”.

Saranno infatti eseguiti bonifici per circa 40mila euro, la maggior parte a favore di famiglie in difficoltà. Il caro energia colpisce anche il Comune, che ha visto salire vertiginosamente le spese degli edifici pubblici nell’ultimo periodo.

“Pur con le difficoltà legate all’assoluta volatilità dei prezzi abbiamo fortunatamente affrontato con tempismo il problema senza particolari ripercussioni sul bilancio, anche se attendiamo con ansia i soldi promessi dal governo centrale per l’emergenza” spiega ancora la prima cittadina di Povegliano.

Per parlare anche di consumo consapevole e strategie di risparmio giovedì 6 Ottobre è stata organizzata dall’Amministrazione, presso il centro sociale in via F.lli Rosselli, una serata informativa a cura delle Associazioni dei Consumatori prodromico all’apertura dello “Sportello Riparto” per fornire gratuitamente una prima assistenza a cittadini e imprese in difficoltà. Le iniziative quindi non saranno solo rivolte al presente, ma verrà messa in campo una strategia a lungo termine. Infatti per i membri della Giunta sono state già ufficializzate deleghe ad hoc.

In particolare, Tedeschi ha trattenuto per sé la delega alle “Comunità Energetiche Rinnovabili”, mentre ha conferito al Vicesindaco Facincani la delega all’”Efficientamento e sviluppo energetico”; a Poletti la “Transizione energetica e forme innovative di consumo energetico”; a Vaiente quella alla “Povertà energetica”; a Pezzon quella sulla “Sostenibilità energetica per le nuove generazioni”.

In questo momento di grave crisi, l’obiettivo è non solo quello di tamponare la situazione, ma di cogliere l’occasione per incentivare un percorso che porti all’autonomia energetica, con la possibile costituzione, anche grazie alla presenza sul territorio di una cabina primaria, di una CER (Comunità Energetica Rinnovabile). Un nuovissimo modello di sviluppo sostenibile su cui Tedeschi ha anticipato i tempi.

“Vogliamo porre al centro del dibattito la creazione di forme innovative di aggregazione nel campo dell’energia con potenziali vantaggi economici, sociali e ambientali per tutta la collettività. Abbiamo già fatto alcuni incontri con diverse realtà locali con l’intento, in attesa dei decreti attuativi, di avere progetti idonei ad essere finanziati. È un tema di fondamentale importanza e cruciale per il futuro. Ci faremo trovare pronti”.