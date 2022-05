Domani Draghi in visita a Sommacampagna

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi sarà domani, 20 maggio 2022, in provincia di Verona, dove visiterà la Scuola Secondaria Inferiore “Dante Alighieri” in via Campagnol a Sommacampagna.

Il Premier sarà accompagnato dal Presidente della Regione del Veneto.

La visita inizierà alle ore 9.00 circa con l’incontro con una classe e un momento complessivo in aula magna.

La visita del Premier, sempre accompagnato dal Presidente della Regione Veneto, proseguirà con in seguenti appuntamenti:

Ore 10.20 – Deposizione di una corona di alloro all’Ossario di Custoza – Sommacampagna.

Ore 10.50 – Visita all’azienda “Masi Agricola” – Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Il tutto si concluderà alle ore 12.30.

