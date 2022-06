Raddrizzata la tabella indicativa claudicante di Bosco di Sona

Dopo la segnalazione de “Il Giornale dei Veronesi”

La… tiratina d’orecchi al comune di Sona ha sortito l’effetto desiderato, per un bene comune non retorico e secondo causa-effetto non certo casuale.

Il 16 dicembre 2021 “Il Giornale dei Veronesi” aveva provveduto non solo ad informare (con l’articolo “Bosco di Sona: genio e sregolatezza istituzionali?”) riguardo all’incasso comunale ultramilionario per multe, sanzioni e ammende, ma pure a segnalare lo sbilenco ed azzoppato cartello che porta il nome della località Bosco di Sona (a sinistra, viaggiando da Verona od a destra, venendo da Peschiera del Garda). Una tabella indicativa dimenticata nel degrado da tempo…

Dopo la “sgridata” (con tanto di foto-documento) da parte della nostra testata, qualcuno con facoltà d’agire ha deciso di rimediare all’indecoroso e claudicante “biglietto da visita” della frazione di Sona tagliata dalla strada regionale 11. Ed ora il supporto riportante Bosco di Sona in entrata ed in uscita risulta raddrizzato, orgogliosamente ben piantato a bordo strada, senza le precedenti “contorsioni” che sapevano tanto di banale negligenza.

© Riproduzione riservata