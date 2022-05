Eventi a Negrar estate 2022. Quattro mesi di musica e teatro

Più di 20 spettacoli tra teatro e musica, un cartellone che parte dal 3 giugno fino alla fine di settembre, tre location (il parco di Villa Albertini, il parco di Villa Mosconi-Bertani e il giardino di Villa Rizzardi a Negrar di Valpolicella) a fungere da scenario per gli artisti: sono solo alcuni tra gli elementi che renderanno unica Negrar d’Estate 2022.

La rassegna estiva, promossa dall’Assessorato alla Cultura e alle attività di promozione, è organizzata in collaborazione con la Compagnia Teatrale El Gavetin, l’Associazione Quinta Parete e Teatro Armathan, che hanno curato la direzione artistica. Il programma prevede anche tre appuntamenti del Festival della Bellezza, dedicati a “Miti e tabù”, ospitati a villa Bertani e a villa Rizzardi che concluderanno gli appuntamenti culturali dell’estate negrarese 2022.

Residenti e visitatori avranno la possibilità di assistere a spettacoli di ottima qualità nell’ambito del teatro amatoriale veronese e regionale, opere di generi diversi per incontrare il gusto degli spettatori che amano il teatro d’autore, le opere originali, la commedia dell’arte, il teatro dialettale e il teatro di ispirazione goldoniana. In particolare, la compagnia teatrale negrarese El Gavetin presenta in questa occasione la sua nuovissima produzione, “Fermata Tavernele”, scritta da Franco Antolini che ne ha curato anche la regia, in programma il 18,19,20 giugno alle ore 21.00. L’azienda agricola “La Quena” invece, ospiterà l’esibizione del locale Coro Coste Bianche, nell’ambito della manifestazione “Sentir cantar nelle corti”, il 18 giugno alle ore 21.00.

“Dopo due anni di Covid, che hanno limitato le iniziative culturali, di teatro e di musica, quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto rilanciare e promuovere appuntamenti durante tutta l’estate, come momento di ripresa della vita sociale e dello stare insieme per divertirci e goderci questa bella estate 2022 nel cuore della Valpolicella – dichiara l’assessore alla Cultura, Camilla Coeli – . Mi auguro che in tanti vogliano trascorrere serate piacevoli in contesti di pregio, auspicando che il pubblico accolga con favore le nuove proposte. Vi invito a partecipare e ringrazio i proprietari delle ville che gentilmente ci ospitano”.

Prenotazioni e dettagli:

Eventi dal 3 giugno al 23 luglio: prenotazione al numero 340 7310922, anche whatsapp o sms, oppure info@elgavetin.com

Eventi dal 30 luglio al 27 agosto (ScenArbizzano): prenotazione al numero 349 6171250, anche whatsapp o sms.

Spettacoli a Villa Rizzardi del 29 giugno e 6 luglio: ingresso 10 euro, prenotazione al numero: 338 6000334 oppure armathan@libero.it

Spettacoli a Villa Albertini: ingresso 8 euro, gratuito per under-12; in caso di maltempo gli spettacoli si terranno comunque, all’interno nella sala polifunzionale di Villa Albertini.

