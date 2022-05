Spacciava droga in pieno giorno: arrestato pusher in Piazzale XXV aprile

Continua incessante l’attività di contrasto e repressione del fenomeno di spaccio di droga in città da parte degli agenti delle Volanti della Questura di Verona che ieri pomeriggio hanno arrestato in Piazzale XXV aprile un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato beccato poco dopo le 16.30 dagli agenti delle Volanti che hanno deciso di fermarlo dopo averlo osservato attentamente, notando alcuni movimenti sospetti.

Alla vista dei poliziotti, il 21enne ha cercato, invano, di disfarsi della droga che aveva con sé lanciandola a terra. Prontamente recuperata dagli agenti, la sostanza stupefacente è stata sottoposta a Narcotest da parte del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, che ha dato esito positivo per hashish e cocaina.

Al termine degli accertamenti il 21enne – già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale – è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La droga – 3 grammi di cocaina e 6 di hashish – è stata sequestrata, insieme alla somma di 85 euro in contanti rinvenuta nella disponibilità dell’uomo, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti del 21enne la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.

© Riproduzione riservata