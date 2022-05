Quote rosa Veronafiere, Sboarina risponde alle accuse

Il Comune di Verona è socio di Veronafiere insieme ad altri dieci, sia pubblici che privati. La recente assemblea ha nominato senza voti contrari i 7 nuovi membri del cda e sostituito un membro dimissionario del collegio dei revisori.

“Bagarre politica solo per far dimenticare tutte le volte che il Pd ha scolorito le quote rosa – ha detto il sindaco -. Basta vedere che, senza i riflettori delle campagne elettorali, il partito ha indicato solo maschi per le nomine delle partecipate comunali: Consorzio Zai, Amt e collegio sindacale di Veronamercato e Solori. Anche in Consiglio comunale, ancora uomini per il vicepresidente e il capogruppo. Non avevano donne all’altezza? La parità di genere è buona solo quando serve a fare polemica, non quando va applicata. La professionalità delle donne è una cosa seria, che esiste e non va strumentalizzata. Invece la sinistra ci costruisce una speculazione priva di fondamento e piena di svarioni. Non sanno nemmeno di cosa stanno parlando. Le nomine fatte dall’assemblea non sono state 14 ma 7, tanti i componenti del nuovo cda più la sostituzione di un componente dimissionario del collegio dei revisori che non è in scadenza.

Sempre a casaccio è stato citato il presunto mancato rispetto delle regole.

Per Veronafiere la regola è che, non essendo a controllo pubblico, le quote rosa non sono un obbligo, la composizione del cda è libera come per qualsiasi Spa. Infatti, nel caso di Veronafiere, ognuno degli 11 soci ha individuato le competenze ritenute migliori per gestire questa fase della vita aziendale. La lista unitaria di tutti i soci, compresi quelli privati, è stata composta pensando all’interesse aziendale non ai consensi elettorali di qualche lobby. Lo stesso vale la tempistica. Il rinnovo dei vertici è stato fatto adesso nel nome della continuità aziendale e dell’efficienza della società, che deve stare sul mercato nella ripresa post Covid e non può attendere i tempi della politica. Con buona pace di chi, invece che alle performance economiche, si frega le mani pensando alle lottizzazioni”.

© Riproduzione riservata