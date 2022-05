Ricciardi: “L’Italia affronterà una finanziaria di guerra. Il sistema sanitario nazionale è a un bivio. Il problema è di oggi”

“La terza edizione di Innovabiomed sarà molto importante soprattutto dal punto di vista biotecnologico, verranno presentate delle innovazioni straordinarie che dovranno però essere rese sostenibili e questa è la vera sfida. Le innovazioni vanno finanziate e portate ai pazienti, e questo è il grosso punto interrogativo di questi giorni perché l’attuale programmazione finanziaria non prevede finanziamenti adeguati per introdurre tali strumenti e non prevede finanziamenti adeguati per garantire personale. C’è una grande e fondata preoccupazione, va assolutamente trovato il modo perché i cittadini possano fruire delle innovazioni, garantendo il personale che sappia utilizzarle. Il PNRR è uno strumento importantissimo, al momento sono stati fatti sforzi enormi di incremento dei finanziamenti, ma non basta, l’attuale programmazione economico finanziaria per il 2023/2025 prevede meno soldi rispetto al finanziamento pre-pandemico ed è chiaro che con questa programmazione il Paese deve fare delle scelte.

É fondamentale capire, che sulla sanità debbono essere fatti investimenti anche in condizioni di grande difficoltà. Quella che affronterà l’Italia sarà una finanziaria di guerra, l’appello è a governo, parlamento e cittadini, tutti si rendano conto che il sistema sanitario nazionale è a un bivio e senza risorse importanti per il personale, il bivio viene imboccato in maniera sbagliata. Anche i cittadini devono essere consapevoli che il Sistema sanitario nazionale non è garantito, già in questo momento abbiamo problemi enormi, nel pronto soccorso, nel personale, ci mancano 35000 infermieri, il problema non è di domani, il problema è di oggi. Oggi dobbiamo affrontare un’emergenza e dobbiamo poi cercare di risolvere questa emergenza in maniera tale che nel prossimo futuro questa grande opera pubblica che è il Sistema sanitario Nazionale venga garantito”.