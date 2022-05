Verona Mineral Show, la mostra delle pietre preziose questo weekend in fiera

A Veronafiere da venerdì 20 a domenica 22 maggio

10 mila metri quadrati di esposizione dedicati a minerali e fossili con 200 aziende espositrici da 20 nazioni

Minerali, fossili, gioielleria, bijoux: a Verona prende il via la 66° edizione di Verona Mineral Show, la fiera dedicata agli appassionati della pietra nelle sue forme più preziose. La mostra-mercato è in calendario da venerdì 20 a domenica 22 maggio nel padiglione 11 del quartiere fieristico di Veronafiere.

Con più di 200 espositori, dei quali il 50% provenienti da 20 paesi esteri, la rassegna si estende per 10 mila metri quadrati di superficie e assicura shopping per tutti i gusti: dai collezionisti di minerali e fossili a chi cerca oggettistica e componenti d’arredo creati con la pietra, fino a chi vuole acquistare strumenti per la meditazione, la cristalloterapia e le discipline olistiche.

Verona Mineral Show, che ha il patrocinio del Comune di Verona, è punto di riferimento a livello nazionale ed europeo per gli appassionati di mineralogia, paleontologia, malacologia, gioielleria e bigiotteria. Sono infatti 100 gli espositori esteri provenienti da Spagna, Germania, Slovenia, Turchia, Polonia, Cina, Nepal, India e da altri paesi d’Europa e del mondo, che partecipano con preziosi unici da collezionare.

Agli stand, largo a minerali, cristalli, lampade di sale, gioielli creati con gemme preziose e semi-preziose, bijoux artigianali e kit per il fai da te.

Destinati ai cultori della preistoria, poi, gli spazi del Museo paleontologico e preistorico di Sant’Anna d’Alfaedo, del Museo geopaleontologico di Camposilvano e del Museo paleontologico di Roncà, con esperti e studiosi di fossili pronti a rispondere alle domande del pubblico.

Verona Mineral Show diverte anche i più piccoli attraverso attività ludico- didattiche, come la pulizia dei fossili o le brevi lezioni sul processo di fossilizzazione, organizzate dall’Associazione geologica e mineralogica veronese e riservate ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Informazioni utili

Verona Mineral Show espone nella hall 11 di Veronafiere da venerdì 20 a domenica 22 maggio (dalle 9 alle 19), con accesso da ingresso Re Teodorico. Il parcheggio riservato al pubblico si trova in viale dell’Industria. Il biglietto è acquistabile in prevendita online a questo link al costo di 8€, i bambini fino ai 5 anni entrano gratuitamente.

