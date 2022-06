Dovreste usare la carta di credito/debito per le scommesse online?

Quasi tutti i bookmaker moderni offrono una varietà di opzioni di pagamento che possono essere utilizzate per aggiungere fondi al saldo delle scommesse sportive e per riscattare le vincite ottenute con le scommesse vincenti. Ogni opzione di pagamento ha i suoi vantaggi e svantaggi, e oggi vorremmo dare un’occhiata più da vicino alle carte di debito e di credito. In questo articolo scoprirete tutti gli aspetti legati al loro utilizzo per le scommesse online presso i bookmaker più affidabili.

Le carte di credito e di debito sono sicure da usare?

La sicurezza dell’uso delle carte di credito e di debito nelle scommesse sportive online è una delle principali preoccupazioni degli scommettitori di tutto il mondo. Non tutti sono disposti ad affidare al bookmaker le loro informazioni finanziarie e i dati delle loro carte. Ma queste preoccupazioni sono ragionevoli? Purtroppo non esiste una risposta universale.

Naturalmente, c’è sempre il rischio di una falla nella sicurezza o di una violazione dei dati che potrebbe compromettere le vostre informazioni. Tuttavia, con le piattaforme di scommesse online che si rispettino, questo rischio non è superiore a quello di qualsiasi altro acquisto online. I bookmaker più validi utilizzano i protocolli SSL per memorizzare e trasferire le informazioni finanziarie in modo sicuro. Operano da decenni senza i problemi menzionati, quindi sono ragionevolmente considerati sicuri.

D’altra parte, le piattaforme inaffidabili sono tutto un altro discorso. Non solo memorizzano i vostri dati in modo insicuro, ma possono usarli contro di voi. Per evitare questi scenari, assicuratevi di scommettere solo su piattaforme di scommesse online affidabili e autorizzate.

Quali sono i termini delle transazioni?

Le condizioni per le transazioni con carte di credito e di debito sono solitamente ottime nelle scommesse sportive online. In genere è possibile depositare e prelevare fondi senza commissioni e ritardi. I tempi di elaborazione dei prelievi sono in media di circa due giorni lavorativi, ma alcuni bookmaker li elaborano anche più velocemente. I depositi vengono elaborati istantaneamente in quasi tutte le scommesse sportive.

Le somme minime che si possono depositare e prelevare sono individuali per ogni piattaforma di scommesse. In media, il limite minimo per i versamenti è di circa 10 euro, mentre i prelievi partono regolarmente da 20 euro. Se il vostro budget è inferiore, potete comunque trovare facilmente scommesse sportive con limiti più accessibili. I limiti massimi variano molto tra le piattaforme di scommesse online, ma la maggior parte dei giocatori di solito non li nota perché sono abbastanza alti.

Quali sono i vantaggi?

Il vantaggio più evidente dell’utilizzo della carta di credito o di debito per le transazioni relative alle scommesse è la comodità. Non dovrete effettuare operazioni aggiuntive ogni volta che desiderate depositare o prelevare, come accade con i portafogli elettronici e le criptovalute. Un altro vantaggio delle carte riguarda i termini delle transazioni. Utilizzandole, si ottengono comode fasce di importi accettati per i depositi e i prelievi, nonché transazioni senza commissioni.

Anche se le transazioni tramite portafogli elettronici e criptovalute non comportano commissioni da parte del bookmaker, vi sono alcune commissioni interne che vi verranno addebitate per le operazioni. Con le carte di credito e di debito, questa parte del processo viene eliminata. Inoltre, potrete utilizzare subito i vostri fondi senza doverli trasferire manualmente.

Quali sono gli svantaggi?

L’unico grande svantaggio delle transazioni con carte di credito e di debito sono i problemi di sicurezza di cui abbiamo parlato sopra. Molti scommettitori non sono disposti a registrarsi anche per un rischio incredibilmente basso di compromissione dei propri dati. Per il resto, si tratta di un’ottima opzione bancaria nel complesso.

Un’ottima opzione per proteggere i fondi della carta di credito e di debito è quella di impostare l’autenticazione a più fattori. La maggior parte delle banche offre questa funzione, che implica la conferma manuale di qualsiasi transazione online tramite la carta con il proprio smartphone.

