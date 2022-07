La pista ciclopedonale a sbalzo più lunga d’Europa è in Veneto, 5 km sospesi sulla Laguna

“Ho inaugurato con 659 giorni d’anticipo la pista ciclabile del Pordelio, nel Comune di Cavallino Treporti, un percorso ciclabile lungo quasi 7 km di cui 5 sospesi a sbalzo sulla Laguna, un percorso panoramico, unico al mondo, che permetterà di scoprire l’habitat lagunare veneto attraverso una mobilità altamente sostenibile. Si tratta della pista ciclopedonale a sbalzo più lunga d’Europa. Un biglietto da visita straordinario per il turismo, un vanto e un traguardo che dimostra come i rappresentanti del territorio veneto non smettano mai di investire per mantenere un primato, quello di essere la prima regione turistica in Italia”.

Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione di un’opera, per la quale sono stati investiti 12.567.000,00 euro di cui 11.567.000,00 euro a carico del Comune di Cavallino Treporti e 1.000.000,00 a carico del Provveditorato Interregionale OO.PP per una durata complessiva dei lavori di realizzazione di 1597 giorni. Il primo tratto di 3,5 chilometri, di cui 1,2 km a sbalzo sulla Laguna, era già stato inaugurato, da Cavallino a Ca’ Ballarin, mentre oggi è stato inaugurato il secondo tratto, che va da Ca’ Ballarin a Ca’ Savio.

“Dal 2010 nella nostra regione sono stati realizzati 2600 km di ciclabili, come se fossero tante vene e tante arterie, tutte alla fine collegate col cuore. Alla fine – ha concluso il governatore del Veneto – tutti questi piccoli pezzi li metteremo assieme”.

Il progetto sul waterfront lagunare di Via Pordelio a Cavallino Treporti è iniziato il 10 dicembre 2019: si sviluppa su una lunghezza complessiva di circa 7km, di cui 2km sono realizzati su sedime stradale ed i restanti 5km, più impegnativi dal punto di vista ingegneristico, sono realizzati tramite una struttura metallica a sbalzo per circa 3m rispetto al muro di marginamento lagunare, su cui si affianca la strada di Via Pordelio.

I 2 km realizzati sul piano campagna sono il tratto 1 ed il tratto 6, ovvero le due estremità del percorso della nuova pista ciclabile, e su un tratto intermedio per complessivi circa 600m dove Via Pordelio si stacca dal muro di marginamento.

