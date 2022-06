L’insolito isolotto in secca che piace alle anatre

La scarsità d’acqua nel fiume Adige “svela” i particolari della “piattaforma” vedibile da via Stefano de Stefani

Se n’era già occupato “Il Giornale dei Veronesi”, con articolo, foto e video pubblicati il 29 ottobre 2021: “Quello strano lastrone in mezzo al fiume Adige”.

La constatazione, cioè, della presenza a pelo d’acqua ed a non molta distanza dalla riva (nei pressi del ponte della Ferrovia, a lato di via Stefano de Stefani), d’un curioso e massiccio ammasso squadrato di cemento (con un “satellite” a parte ed un ampio basamento sottostante) che, con portate maggiori, scompare alla vista. Ora, col periodo di secca, riemerge tutta l’insolita struttura della “piattaforma” diventata l’“isola che c’è” per anatre in riposo.

Le foto mostrano la versione dell’inconsueto isolotto artificiale durante la scarsità d’acqua, con i pennuti che vi scorrazzano sopra, da tranquilli “usufruttuari”…

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi

