L’Altra Verona… Lo sfacelo di un’auto in via Basso Acquar

Le foto sono eloquenti. Un’auto di marca Peugeot vandalizzata a più non posso, lasciata od abbandonata davanti al cancello divisorio tra l’ex competenza di Pedron Spa ed un distributore di carburanti.

Le devastazioni esterna ed interna della vettura rimandano a “colpevoli” con gravi patologie comportamentali che vanno ben oltre il teppismo e rasentano la schizofrenia.

E, come per tante altre situazioni di degrado riferite da “Il Giornale dei Veronesi”, riemerge l’annosa e quasi patetica domanda: “… Ma è mai possibile che nessuno veda tanto scempio e non lo riferisca alle autorità competenti quale atto di banale senso civico?”

L’interrogativo non è secondario, considerando il traffico della via (di collegamento tra Borgo Roma ed il centro cittadino e viceversa) non solo di automezzi ma pure di pedoni, soprattutto giovani, che vanno e vengono affollando due “poli attrattori” con gastronomia sushi presenti.

Gli… effetti collaterali della particolare cucina giapponese forse costringono a… chiudere gli occhi davanti alla sfacciata rovina di un’auto?

Servizio e foto di Claudio Beccalossi

© Riproduzione riservata