Personaggi… d’autore. Armando Faè, l’evoluzione della specie creativa

Artista e filosofo di (o, meglio, in) strada. Con soste in un… parcheggio nei pressi dello stadio “Bentegodi” dov’è spesso possibile incontrare lui, Armando Faè, 71 anni, pittore laureato in Filosofia, ex dipendente (controvoglia, per necessità di vita, quando la vera vocazione era ben altra) delle Ferrovie dello Stato Italiane, costretto dall’aggressività pazzoide d’un suo vicino d’appartamento (nella zona di San Zeno e per il quale paga regolarmente l’affitto all’Agec, Azienda gestione edifici comunali del Comune di Verona) e dal disinteresse generalizzato, a sopravvivere in un vecchio camper-murales assieme ai suoi cinque (prima, ora sono tre) cagnolini.

Vedovo della moglie da cui era separato, pressoché isolato dai tre figli, errabondo per dignità e, soprattutto, per non venire insultato e malmenato (come è già successo, nell’inefficienza delle forze dell’ordine fatte intervenire) dall’energumeno ignorante coinquilino che l’ha preso di mira solo perché accudisce amorevolmente cani che talvolta (pensa te!…) abbaiano, Armando campa alla meno peggio nel suo mondo artistico-intellettuale, dipingendo, leggendo e scrivendo avidamente.

Diplomato al Liceo Artistico statale ed all’Accademia di Belle Arti “Gian Bettino Cignaroli” scaligeri, Faè s’è poi laureato, in tarda età, in Filosofia all’Università degli Studi di Verona.

Ha allestito varie mostre di sue opere, personali e collettive, riscuotendo l’interesse dei visitatori ed i plausi della critica per i suoi tratti caratteriali forti e densi di forme e colore, tra dramma, narrazione, simbolismo e pathos, con studio metafisico di visi e gesta, di realtà e visioni, di scorci e panorami.

Appassionato della storia e dei problemi di Verona e, soprattutto, del suo sobborgo nativo (Villaggio Dall’Oca Bianca, Borgo Nuovo), autodefinendosi “ricercatore di frammenti di filosofi antichi”, ha pubblicato, finora, due titoli a tema (“Nulla viene dal nulla. Il mio Gesù. GESÙ = YEHOSHUAH in ebraico”, 2014 e “La politica, l’avidità, l’idolatria”, 2015) ed un terzo d’amarcord (“Il mio villaggio tra ricordo e documenti tecnici”, 2016), con riproduzioni di dipinti e fotografie personali.

L’estro d’Armando Faè, a cavallo tra formazione continua ed arte sviscerata, viaggia arricchendosi in un moto quasi perpetuo. In lotta senza quartiere con la contemporanea sub “cultura” riduttiva nostrana dello snobismo e dell’indifferenza che costringe il pittore-filosofo, purtroppo, a mandar giù tanti bocconi amari. Ma l’evoluzione della specie creativa persiste, nonostante tutto e tutti…

Servizio e video di

Claudio Beccalossi

