Bandiere ucraine in bella vista a Verona

Persiste l’ucrainomania propagandista a Verona e dintorni. Di ucraini nazionalisti all’estero e di italiani patrioti per conto terzi.

Sarebbe interessante constatare, a situazioni di guerra invertite, quanti balconi e cancellate in Ucraina sarebbero addobbati con bandiere italiane in segno di solidarietà. Domandina retorica ma non tanto…

La prima foto è stata scattata in via Aurelio Saffi, a Verona. La seconda in via Borgo Bello, a Dossobuono. La terza in via Belfiore, a Ca’ di David.

Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj gongola a Kyïv…