Apertura dell’ambulatorio per la quarta dose di vaccino presso l’ospedale di Borgo Roma

La Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona informa la Cittadinanza che a partire da martedì 19 luglio 2022 sarà possibile prenotare l’appuntamento per la quarta dose di vaccino anti SARS-CoV-2 presso l’ambulatorio vaccinale (Ambulatorio 59) collocato presso l’Ospedale di Borgo Roma (piazzale L.A. Scuro 10). Per raggiungere l’ambulatorio si accede tramite l’atrio principale Edificio Nord – Accesso E.

L’accesso avverrà con prenotazione effettuabile al link https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9.

Si invitano gli Utenti a presentarsi con la modulistica già compilata (disponibile al link https://www.aovr.veneto.it/punto-vaccinale) non prima di 10 minuti rispetto all’orario della prenotazione al fine di garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale.

L’accesso non è consentito a Cittadini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.