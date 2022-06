Inaugurato il punto d’erogazione servizi di Solidea

È stato inaugurato il primo “Punto d’erogazione servizi e consulenza ai cittadini” di Solidea, in via don Giacomo Trevisani 3/d, nella frazione di San Massimo. Il nastro è stato tagliato dal presidente della Circoscrizione 3^, Claudio Volpato e dal presidente stesso di Solidea, Ornella Quartaroli, che hanno scoperto la targa del “Punto erogazione servizi” intitolato al compianto sen. Stefano Bertacco.

Don Germano, frate coadiutore del parroco di San Massimo, ha poi pronunciato una breve orazione e benedetto l’edificio.

Sono stati presenti all’evento inaugurale l’assessore del Comune di Verona Filippo Rando, il presidente di Ser.i.t. Massimo Mariotti ed il presidente del Lions Cangrande di Verona Vincenzo Tagliaboschi. Quest’ultimo ha creduto sin da subito nella “missione” di Solidea, unitamente ai suoi medici associati che sono stati e sono tuttora di grande aiuto e conforto.

Solidea è un’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) il cui fine è l’ideazione e la realizzazione di progetti a carattere socio-sanitario per la promozione ed il miglioramento della qualità della vita di persone che versano in condizioni di fragilità, a carattere temporaneo o permanente e delle loro famiglie. Nato nel 2017, è stata l’unico organismo che durante la pandemia non ha mai interrotto l’erogazione dei servizi, non facendo mai mancare prelievi, tamponi ed altri supporti infermieristici, oltre ad una buona parola di conforto alle famiglie dei pazienti.

© Riproduzione riservata