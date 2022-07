Nuovi aiuti alle famiglie Regione Veneto. Assessore Lanzarin: “Un piano che realizza un’evoluzione storica”

“Con questa legge mettiamo in campo tutta una serie virtuosa e innovativa di azioni a supporto della famiglia, realizzando un’evoluzione storica nelle politiche di settore”

Lo dice l’Assessore regionale del Veneto alla sanità e sociale, commentando l’approvazione in consiglio regionale del primo programma triennale di politiche per la famiglia con una dotazione finanziaria di oltre 28 milioni di euro per il primo anno.

“Un Programma di supporto alla famiglia con molti aspetti importanti – prosegue l’Assessore – come la natalità, i servizi educativi, gli asili nido, la conciliazione dei tempi di lavoro della donna, forme di comunicazione e informazione”.

“Faccio notare – aggiunge l’Assessore – la grande innovazione del fattore famiglia, che ci permetterà di dare l’aiuto necessario in base a indicatori ben precisi sulle famiglie in maggiore difficoltà”.

“E’ un Piano a 360 gradi – conclude – che poi si deve ‘sposare’ con altri interventi, come quelli sanitari, con tutta la programmazione futura sul potenziamento della medicina territoriale, e le politiche attive del lavoro nei confronti della donna, a partire dalla conciliazione dei tempi di lavoro”.