A Verona un murale per celebrare i 50 anni di Medici Senza Frontiere

In copertina, il muro che verrà dipinto

Anche Verona celebra i 50 anni di Medici Senza Frontiere (MSF) e lo fa attraverso la realizzazione di un murale. Il dipinto, ad opera di giovani artisti dell’Associazione Street Scaligera, richiama aspetti dell’azione umanitaria al servizio dei più vulnerabili.

Una forma d’arte moderna che parla soprattutto alle nuove generazioni e che, attraverso questa espressione artistica attuale, veicola un valore antico, quello della solidarietà.

“Da cinquant’anni l’azione di MSF risponde ai bisogni dei più vulnerabili. Un’azione che è cresciuta nel tempo e che è in continua evoluzione ma che non cambia in quelli che sono i principi di imparzialità, neutralità e indipendenza” dichiara Elda Baggio, vicepresidente di MSF.

Patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona, l’opera sarà realizzata sul muro perimetrale esterno del Centro Gavagnin, in Via Montorio (Borgo Venezia), con il contributo di ASFA – Donatori di Sangue.

“Una forma d’arte moderna” sottolinea Francesca Briani, Assessore alle Politiche Giovanili del comune di Verona, “che parla soprattutto alle nuove generazioni e che, attraverso questa espressione artistica attuale, veicola un valore antico, quello della solidarietà”.

“Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento all’Assessorato alle Politiche Giovanili, alla Commissione Temporanea Politiche Giovanili e al Consiglio della Sesta Circoscrizione per il supporto dato per la realizzazione del progetto” dichiara Giovanni Di Cera, coordinatore del Gruppo di volontari MSF di Verona.

L’inaugurazione

Si terrà sabato 14 maggio, alle ore 16:00 presso il Centro Tommasoli di Via Perini, 7, vedrà la partecipazione delle istituzioni locali. Interverranno inoltre, Elda Baggio, vicepresidente di MSF, Giovanni Di Cera, coordinatore del gruppo di volontari MSF di Verona, Alessandro Toaiari, Presidente Asfa – Donatori di Sangue.

L’evento, intervallato dalle musiche di Fabio Vidali, è gratuito fino a disponibilità dei posti, secondo le norme vigenti relative al Covid-19.

Cos’è Medici Senza Frontiere?

MSF è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 80 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

MSF Verona

Il Gruppo MSF di Verona è nato nel 2003 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell’organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo.

ASFA Donatori di Sangue

ASFA Donatori di Sangue è nata a Verona nel 1970 dall’unione tra il dovere civile della donazione di sangue e la particolare sensibilità francescana. È un’associazione locale che opera in modo specifico a Verona e provincia.

