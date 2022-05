Hellas Verona – Milan: quartiere chiuso e 130 telecamere attive

Pronto il piano della sicurezza per la partita di domenica 8 maggio, predisposto con la Questura

Al Bentegodi, alle ore 20.45, si giocherà Hellas Verona – Milan. Ed è già sold-out. Sono attesi infatti 28 mila tifosi.

Area pedonale

Per garantire lo svolgimento dell’evento e tutelare i residenti, dalle ore 13, gli agenti della Polizia locale presidieranno tutta l’area. E dalle ore 18 verranno chiusi gli accessi al quartiere da via San Marco, via Albere, Spianà e canale Camuzzoni. Il Bentegodi, pertanto, sarà raggiungibile solo a piedi, in bici o in motorino. L’accesso sarà concesso solo ai residenti. Le strade libere permetteranno di gestire le migliaia di persone in arrivo, di garantire gli spostamenti di chi abita in zona, evitare i parcheggi selvaggi e assicurare il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità.

Sosta

Dal primo pomeriggio di domenica tre carri attrezzi saranno in servizio attorno al Bentegodi per la rimozione immediata delle auto. I tifosi del Milan saranno posizionati come di consueto in Curva Nord e avranno a disposizione i parcheggi del Palasport.

Uscita tangenziale

L’uscita ‘Stadio’ della tangenziale nord sarà chiusa dalle 19, previsto infatti traffico molto intenso sull’Autobrennero, al casello di Verona Nord, già dal pomeriggio.

Telecamere

Dalle uscite autostradali di Verona Est, Verona Sud e Verona Nord, fino allo stadio, saranno operative 130 telecamere di videosorveglianza, che registreranno gli spostamenti dei mezzi in arrivo al Bentegodi, dai caselli fino ai parcheggi.

A fare il punto della situazione, questa mattina, il sindaco assieme al comandante della Polizia locale Luigi Altamura. La Polizia Locale sarà presente anche con un piano di contrasto alla vendita di biglietti irregolari o falsi da parte di bagarini e di coloro che metteranno in vendita biglietti falsi e degli ambulanti non autorizzati di merchandising e bevande.

Leggi le dichiarazioni del sindaco Sboarina “Sono previsti 28 mila tifosi, 16 mila solo rossoneri, chiudiamo il quartiere per tutelare in primis i residenti. Invitiamo i veronesi a recarsi allo stadio a piedi, in bici o con il motorino. Sarà una serata impegnativa per la città, in Arena abbiamo il concerto di Zucchero e al Bentegodi la partita, per questo abbiamo predisposto un piano straordinario del traffico, in coordinamento con la Questura”.

Leggi le dichiarazioni del comandante della Polizia Altamura “Gli agenti presidieranno le strade e gli accessi al quartiere Stadio. Oltre un centinaio di telecamere saranno attive per monitorare gli spostamenti dei mezzi dai caselli autostradali ai parcheggi. Ci sarà un grandissimo afflusso per cui l’appello è di evitare la zona. Sconsigliato a chi non ha il biglietto per la partita di recarsi allo stadio”.

