L’Hellas Verona cede al ciclone Milan che sente aria di scudetto

La partita clou della 36^ giornata (se non dell’intero campionato per l’Hellas Verona), indubbiamente attesa febbrilmente d’ambo le parti per le diverse ambizioni di classifica ma guardata di traverso (e facendo i debiti scongiuri) dal Milan per memorie lontane e mai sopite di scudetti persi in riva all’Adige. Per la cronaca, ben due strappati al “Marcantonio Bentegodi” soccombendo alle armate Brancaleone gialloblù d’allora, a 17 anni di distanza l’uno dall’altro: il 20 maggio 1973 ed il 22 aprile 1990.

A dispetto dei corvi, la compagine di Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965, ex difensore a Verona tra il 1987 ed il 1989 ed ex allenatore del Chievo negli anni 2002-2003 e 2010-2011) ha dato prova di superiorità di strategia e d’attacco, di capacità aggressiva e di gioco funambolico.

L’Hellas Verona, allenata da Igor Tudor (Spalato, Croazia, 16 aprile 1978) ha tentato di sovvertire l’egemonia riuscendoci e segnando per prima con Faraoni (al 38°), dopo il gol del milanista Tonali al 16° annullato per fuorigioco dal Var (acronimo di Video Assistant Referee, cioè un assistente che collabora con il direttore di gara per ovviare a casi dubbi, servendosi di registrazioni video da prospettive diverse).

Quindi, la sfortuna (temuta dal Diavolo rossonero) stavolta ha preso sottobraccio gli scaligeri, con il pareggio del Milan addirittura al 48° (nell’ultimo minuto di recupero) su assist del travolgente Leao per Tonali che ha insaccato. La segnatura agli sgoccioli estremi del primo tempo s’è rivelata un oscuro presagio per i secondi 45’ che hanno visto la formazione di Tudor, per certi versi impacciata e non coordinata, farsi infilare da altre due reti, ancora con Tonali al 5° (bella festa di compleanno per i suoi 22 anni la doppietta personale che sarebbe stata una tripletta se il primo gol non gli fosse stato negato!) e, poi, con Florenzi, al 41°. Bottino che ha demolito gambe e morale dei gialloblù.

L’Hellas Verona ha messo in campo Lorenzo Montipò, Davide Faraoni (dal 21° del s.t. Fabio Depaoli), Antonin Barak, Darko Lazovic, Gianluca Caprari, Ivan Ilic, Nicolò Casale (dal 21° del s.t. Martin Hongla), Federico Ceccherini (dal 35° del s.t. Bosko Sutalo), Koray Günter, Adrien Tameze, Giovanni Simeone (dal 27° del s.t. Kevin Lasagna).

Il Milan ha risposto con Mike Maignan, Davide Calabria (dal 39° del s.t. Alessandro Florenzi), Sandro Tonali, Olivier Giroud (dal 17° del s.t. Ante Rebic), Rafael Leao (dal 39° del s.t. Zlatan Ibrahimovic), Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Rade Krunic (dal 23° del s.t. Ismael Bennacer), Alexis Saelemaekers (dal 17° del s.t. Junior Messias), Franck Kessie.

L’arbitro è stato Daniele Doveri (Sez. Aia Roma 1).

Il Milan, ora, ha superato l’Inter in testa alla classifica di Serie A, con i suoi 80 punti rispetto ai 78 dell’antagonista. Mentre l’Hellas Verona è ferma a 52 punti, con ridotte speranze d’aggiudicarsi un posto in qualche competizione europea.

