È partito il 105° Giro d’Italia

La Corsa Rosa ha preso il via oggi da Budapest

Budapest, 6 maggio 2022 – Buongiorno dalla prima tappa del Giro d’Italia edizione 105, in programma dal 6 al 29 maggio e organizzato da RCS Sport. La Budapest-Visegrád di 195 km apre ufficialmente la Corsa Rosa 2022. Il gruppo forte di 176 unità è transitato al KM 0 alle 12.44.

(La partenza del Giro d’Italia è stata data da Piazza degli Eroi a Budapest. I tre corridori ungheresi al via della Corsa Rosa, Erik Fetter, Barnabas Peak e Attila Valter in mezzo a, da sinistra a destra, Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia, Mariusz Revesz, commissioner per Active Hungary, David Lappartient, Presidente UCI, ed Enrico Della Casa, Presidente UEC).

Meteo

Budapest (Partenza): Nuvoloso, 22°C. Vento: debole SE – 10 km/h.

Visegrád (17.15 circa, Arrivo): Nuvoloso, 19°C. Vento: debole E – 8 km/h.

Il percorso

Tappa 1, Budapest-Visegrád, 195 km

Tappa interamente pianeggiante attraverso la pianura ungherese con gli ultimi 5 km in salita. Partenza nell’abitato di Budapest lungo strade ampie, rettilinee e ben pavimentate. Dal km 9 al 14 si percorre un tratto dell’autostrada M6. Si passa da pochi centri abitati per i quali vale la consueta segnalazione degli ostacoli urbani (rotatorie, dossi, spartitraffico, paletti…). Il tracciato presenta poche ondulazioni e poche svolte. Dopo Esztergom si costeggia il Danubio fino a Visegrád dove inizia la salita conclusiva.

Ultimi km

Ultimi 5 km tutti in salita. Lasciato il Danubio si percorre un vallone fino ai 3.8 km dall’arrivo dove si svolta per salire al Castello con pendenze attorno al 5%. Da segnalare alcuni tornanti e un breve tratto vicino all’8%.

Le maglie ufficiali

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy

leader della Classifica a Punti, dedicata al Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo

Conferenza post tappa

Copertura TV

