Bilancio 2021 Regione Veneto disponibile online. Assessore, “Massima trasparenza su un documento che vale circa 15 miliardi”

“Da questo rendiconto online emerge anche l’impegno della Regione nei confronti delle amministrazioni locali e delle province, sostenendo gli enti nel loro ruolo istituzionale a livello locale. Questo si è concretizzato con impegni per oltre 520 milioni di euro diretti a sostenere una migliore erogazione dei servizi al territorio, ben consapevole che lo stato congiunturale e le riforme incompiute a livello nazionale costituiscono un aggravio per gli Enti locali nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale.

Per quanto riguarda nello specifico le Amministrazioni comunali, le loro forme associative e le Unioni Montane, vanno segnalati, in particolare, gli stanziamenti rivolti alle politiche per la mobilità, per lo sviluppo sostenibile, l’energia ed il sociale. Temi in cui la sensibilità dei territori è più accentuata e dove andranno a incidere le scelte strategiche dei prossimi anni, anche in considerazione delle riforme introdotte dal PNNR e che verranno attuate in ambito regionale”.