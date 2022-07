Il Veneto punta sull’intelligenza artificiale. Calzavara, “Investiremo 15 milioni per trasformare il Veneto nel luogo ideale per sviluppare questo settore”

L’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, con delega all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara ha partecipato a Padova al convegno AI Show, in occasione del World Congress On Computational Intelligence, il più grande evento tecnico nel campo dell’intelligenza computazionale.

Per la prima volta in Italia, l’evento promuove ed incoraggia la contaminazione di idee e fornisce un forum per studiosi di tutto il mondo per discutere e presentare i loro risultati di ricerca su tre aree principali dell’intelligenza artificiale: deep learning (apprendimento profondo), i sistemi fuzzy e il calcolo evolutivo.

Al tavolo presenti, tra gli altri, il Presidente di Institute EuropIA ed ex Presidente Globale di Apple, Marco Landi, il General Chair WCCI2022 IEEE WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, Alessandro Sperduti, e i Competence Center del Triveneto, Roma, Torino e Siena.

“A Padova abbiamo iniziato a diffondere pillole di futuro in ambito innovazione, avviando uno stimolante confronto tra i principali centri di competenza italiani (i Competence Center), le imprese, i professionisti e gli esperti sui temi della ricerca e dell’innovazione – ha spiegato l’Assessore veneto -. Un mercato in continua evoluzione, che ha bisogno di momenti come questo per costruire un terreno di scambio reciproco di notizie e informazioni per rimanere aggiornati sul ruolo sempre più determinante che avrà l’Artificial Intelligence”.

“Quale miglior palcoscenico per candidare il Veneto a ‘start up’ di questo mondo – ha proseguito Calzavara -. La Regione, assieme al mondo delle università, può diventare il luogo ideale per accogliere aziende e professionisti che sviluppino soluzioni e servizi basati sull’intelligenza artificiale”.

“Anche la nuova Agenda Digitale 2025 del Veneto individua nell’intelligenza artificiale una delle nuove tecnologie su cui puntare – ha concluso l’assessore regionale -. Una frontiera che ha bisogno della collaborazione delle Università del Veneto e di risorse. Infatti, investiremo 15 milioni di euro della nuova programmazione europea 2021-27 in questo campo per realizzare nuove e potenti infrastrutture di calcolo (il super computing), raccogliere dati da tutto il territorio grazie al progetto Veneto Smart City, con la collaborazione delle Autorità urbane del Veneto e la rete dei 14 Innovation lab presenti sul territorio regionale, ma soprattutto offrire soluzioni innovative al mondo imprenditoriale veneto”.