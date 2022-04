Soffitte in Piazza, quest’anno con i punti ristoro

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Dalla settimana prossima e fino a novembre ritorna “Soffitte in piazza”, i mercatini dell’usato nei quartieri organizzati dal Comune con il supporto delle associazioni DBA-Anemia Diamond Blackfan Italia ODV e Storie Creative.

Si parte il 30 aprile in Borgo Venezia e al Saval, rispettivamente negli spazi del mercato rionale e nella piazza del centro commerciale in via Marin Faliero.

Anche quest’anno dunque, privati e associazioni senza scopo di lucro, potranno dare nuova vita ai propri oggetti attraverso scambi, baratti o vendite. L’iniziativa infatti ha come obiettivo quello di sensibilizzare al riuso evitando lo spreco in un periodo storico nel quale è sempre più fondamentale avere una coscienza ecologica e sostenibile.

Novità di questa edizione saranno i punti ristoro per visitatori e operatori, sempre presenti in tutti gli appuntamenti.

Chiunque può partecipare come espositore, l’iscrizione è obbligatoria e gratuita collegandosi al sito Dba Italia Odv https://amici.fondazionedba.org/soffitte-in-piazza-2022 e StorieCreative www.soffitteinpiazza.it Per informazioni www.comune.verona.it cercando poi “Soffitte in piazza”.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid e per accedere non sarà necessario il green pass.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in sala Arazzi dall’assessore al Decentramento Marco Padovani, dall’assessore al Commercio Nicolò Zavarise, dai presidenti delle otto Circoscrizioni, dal presidente della Pro Loco Marco Rigo e dalla presidente di DBA-Anemia Diamond Blackfan Italia ODV Maria Elisabetta Villa.

“Questa edizione va a consolidare un’iniziativa a cui i cittadini tengono molto, per questo siamo riusciti a realizzarla anche durante la pandemia – ha detto Padovani -. Come sempre è fondamentale il supporto delle associazioni e la collaborazione delle Circoscrizioni, che in questi cinque anni di amministrazione è sempre stata proficua”.

“Soffitte in piazza è un format ormai consolidato, sviluppato e che speriamo possa continuare a regalare momenti interessanti ai nostri quartieri – ha aggiunto l’assessore Zavarise -. Abbiamo voluto ampliare l’offerta inserendo punti di ristoro come ausilio per visitatori e operatori, il tutto per dare vita ad eventi coinvolgenti e inclusivi per i veronesi e le loro famiglie”.

“Questa iniziativa è il frutto di una collaborazione che va avanti con ottimi risultati da anni – ha affermato il presidente Rigo -. I punti di ristoro sono una piccola ma importante novità perché permettono di fare ulteriormente rete tra attività commerciali e associazioni, e sarà da supporto per ogni evento realizzato nei quartieri”.

Il calendario degli appuntamenti con Soffitte in Piazza per il 2022

Circoscrizione 1^ Piazza Isolo – Centro 7 maggio – 4 giugno – 3 settembre

Circoscrizione 2^ Lungadige XXVI luglio 1944 – Parona 14 maggio – 11 giugno – 9 luglio – 10 settembre

Circoscrizione 3^ Piazza del Centro Commerciale Via Marin Faliero – Quartiere Saval 30 aprile e Pista ciclabile – San Massimo 21 maggio

Circoscrizione 4^ Percorso pedonale La Vecchia Ferrovia – Via Tevere e Via Torricelli – Golosine 24 aprile – 29 maggio

Circoscrizione 5^ Parco San Giacomo – lato piazzale ospedale – Borgo Roma 24 settembre

Circoscrizione 6^ Area del mercato rionale – Borgo Venezia 30 aprile – 28 maggio – 18 giugno – 24 settembre – 22 ottobre – 12 novembre

Circoscrizione 7^ Piazza Frugose – Parrocchia Beato Carlo Steeb – San Michele Extra 17 settembre – 8 ottobre

Circoscrizione 8^ Piazzetta Via Valpantena civ. 85c – Quinto di Valpantena 4 settembre

