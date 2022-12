In Gran Guardia i suoni e le danze della Scozia

Ritornano i suoni e le danze della tradizione scozzese, appuntamento della tradizione natalizia veronese. Sabato 3 dicembre alle 21 si terrà all’auditorium della Gran Guardia il concerto Verona Scottish Christmas, organizzato dall’Associazione Culturale Verona Swing in collaborazione con l’Assessorato al Decentramento.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Ancora posti disponibili con invito da ritirare al Box Office di via Pallone.

“Entriamo nel clima natalizio con questo appuntamento la cui originalità richiama appassionati anche da fuori provincia”, ha detto l’assessore al Decentramento Federico Benini.

Il programma, eseguito per la parte strumentale dalle bande di cornamuse Orobian Pipe Band e CatEaters Pipe Band, è arricchito dalle coreografie delle ballerine della compagnia di ballo Scotia Shores.

Ospite d’onore di questa edizione sarà Finlay MacDonald, uno dei migliori musicisti e compositori scozzesi di Cornamusa e altri strumenti. Tra i primi suonatori di cornamusa a ricevere un BA in musica scozzese e piping dalla Royal Scottish Academy of Music and Drama, ha fondato la band The Finlay MacDonald Band ed attualmente è anche Director of Piping presso il National Piping Centre di Glasgow. Ogni anno collabora con Roddy MacLeod per organizzare il Piping Live! Festival.Presenta la serata Jeremy Sadler, direzione artistica Marco Sorio.

Gli inviti si ritirano (massimo 2 inviti) presso: Verona Box Office, via Pallone n. 16, orario 9.30 – 12.30 e 15.30 – 19 escluso sabato pomeriggio e domenica (itel. 045 8011154). Per info: Associazione Culturale Verona Swing – 338 7688643.