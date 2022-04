Una Breve Guida sul Video Poker Prima di Giocare in un Casino Online

Il video poker è presente in tutti i casinò in questi giorni. La sua caratteristica principale è che un giocatore tiene una sessione di gioco contro un programma del computer ma non contro avversari dal vivo. Questa direzione dei videogiochi è apparsa molto tempo fa, negli anni 70 del secolo scorso. IGT è stato uno dei pionieri nello sviluppo del software di video poker per giocare in un casino online.

Regole Chiave del Video Poker

Prima di tutto, un giocatore deve studiare a fondo le combinazioni del poker, la loro gerarchia e i loro componenti. Le combinazioni nel video poker corrispondono pienamente al poker classico. Anche la loro anzianità non differisce.

Si noti che tra i giochi presentati in un casino online, il video poker è uno dei più redditizi. Ciò significa che con la giusta strategia, è abbastanza possibile ottenere dei premi.

Poiché la moderna industria del gioco d’azzardo fornisce una vasta selezione di giochi di video poker da giocare al casino online, le regole possono variare leggermente. Tuttavia, i principi di base sono rilevanti per tutte le varietà.

1. Nel video poker si usa un mazzo standard di 52 carte. In alcune varianti, ci sono i Jolly, quindi il numero di carte può essere aumentato di una o due.

2. Il giocatore riceve cinque carte. Per iniziare il processo di gioco, premi il pulsante “Deal”.

3. Il giocatore ha diritto a uno scambio di carte in qualsiasi quantità. Per farlo, usa il tasto “Draw”. Tutte le carte che il giocatore non possiede con questa funzione vengono sostituite con carte nuove.

4. Ogni casinò fornisce la propria tabella dei pagamenti, che mostra l’ammontare delle vincite per la realizzazione di ogni combinazione.

5. Ogni combinazione viene pagata a partire da una coppia. Questa regola può avere delle variazioni, a seconda del tipo di gioco scelto. Nei tipi comuni di video poker, le vincite spesso partono da una coppia di Jack o di Dieci.

6. Il giocatore può giocare una sola mano o attivare la modalità di gioco simultaneo selezionando il numero di mani desiderato. Ci possono essere fino a centinaia di mani in alcuni giochi.

7. Le puntate del giocatore possono essere fino a cinque monete.

Il Processo di Gioco del Video Poker

L’obiettivo del gioco è quello di fare la combinazione più redditizia dato che la dimensione della vincita dipende da questo. Quando inizia a giocare al casino online, il giocatore ha il diritto di scegliere la dimensione della scommessa e di studiare la tabella dei pagamenti. Il campo di gioco ha tre pulsanti:

– “Deal” significa giocare;

– “Hold” significa tenere le carte;

– “Draw” significa cambiare le carte.

Le caratteristiche aggiuntive includono “Double”, a volte indicato come “Gameble”. Serve a raddoppiare la vincita. Usando questo pulsante, il giocatore avrà la possibilità di ottenere il denaro vinto in misura doppia. Tuttavia, per questo, è necessario indovinare il colore del seme della carta chiusa. Per prendere il premio, è necessario cliccare sul pulsante “Collect”.

Il gioco si svolge in due turni. Durante il primo turno, il giocatore valuta le carte cadute e scarta quelle non necessarie. Nel secondo, vede il risultato finale, ricevendo nuove carte al posto di quelle scartate.

Momenti Strategici del Gioco del Video Poker

Nonostante le regole apparentemente semplici del video poker, sarà difficile per un giocatore sperare in un risultato positivo senza una strategia sviluppata. Non si dovrebbe iniziare immediatamente a giocare al casino online con soldi veri. In primo luogo, è meglio provare il gioco per le fiches virtuali. Questo aiuterà a scoprire il principio e le caratteristiche del gioco scelto.

Il punto principale quando si sviluppa una strategia di gioco è la corretta gestione del bankroll. Il giocatore dovrebbe sempre lasciare dei soldi e non rischiare mai l’intero bankroll.

Un’altra strategia per giocare al video poker è quella di aumentare i limiti quando si riceve una vincita. Alcuni giocatori scommettono il massimo se il gioco è redditizio.

Ogni giocatore sceglie la propria strategia per il video poker. Tuttavia, non si dovrebbe mai dimenticare la saggia gestione del bankroll.

© Riproduzione riservata