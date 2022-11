Sciopero Nidi comunali. Nota stampa degli assessori Bertucco e La Paglia

Gli assessori al Personale Michele Bertucco e alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia intervengono in merito allo sciopero delle lavoratrici dei Nidi comunali di Verona.

“La situazione segnalata oggi dalle organizzazioni sindacali – spiegano gli assessori – è da tempo all’attenzione dell’Amministrazione, consapevole che in questi mesi le educatrici hanno dato la massima disponibilità e si sono messe a disposizione del Comune per mantenere alta la qualità dei servizi offerti a tante famiglie veronesi attraverso i Nidi comunali.

Per questo, sono in corso confronti con le organizzazioni sindacali per migliorare la condizioni di lavoro e per dare un servizio potenziato alle famiglie.

In particolare, già prima della vertenza sindacale, sono state effettuate nuove assunzioni e stabilizzazioni delle lavoratrici in attività con contratto determinato, ora divenuto indeterminato. Nei giorni scorsi abbiamo comunicato alle organizzazioni sindacali la conversione a tempo pieno di 15 contratti a tempo parziale. Già assunte 17 lavoratrici indeterminate a tempo pieno e 71 determinate a tempo parziale. Altre assunzioni sono previste nelle prossime settimane. Il tutto nell’ottica di migliorare la qualità del lavoro delle educatrici dei nostri asili nido comunali”.