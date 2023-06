Valeggio, sgomberato l’ex hotel Scorpione. Il plauso del sindaco Gardoni

Valeggio sul Mincio (VR), 28 giugno 2023

All’alba di martedì 27 giugno è stato sgomberato a Valeggio sul Mincio l’ex Hotel Scorpione, all’angolo fra via Castello e via IV Novembre. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine e dalla Polizia locale valeggiana, ha visto la segnalazione alle autorità competenti di quattro soggetti senza fissa dimora, che occupavano illegalmente lo stabile ad oggi proprietà del Banco Popolare di Milano. Contestualmente, è stata effettuata una prima azione di bonifica dell’area che si era rivelata fonte di degrado, con la rimozione di vecchie biciclette presumibilmente oggetto di furti, latte di olio esausto e altri materiali.

“Un primo passo da tempo programmato verso la riqualificazione dell’area – commenta il sindaco di Valeggio sul Mincio Alessandro Gardoni – un obiettivo strategico della nostra amministrazione da sempre vocata al ripristino e al rispetto della legalità. Voglio esprimere un sentito ringraziamento agli agenti che si sono adoperati e invito i cittadini a mantenere un comportamento responsabile, ovvero di “sentinelle della legalità” al fianco delle istituzioni ma con discrezione. Nell’epoca della comunicazione veloce, un video postato in buona fede sui social network per segnalare situazioni poco edificanti può in taluni casi inficiare indagini in corso. Lo dico come fatto generico e non è questo il caso. Relativamente all’immobile dell’ex Hotel Scorpione sgomberato, sono convinto che ora potremmo contare sulla collaborazione del Banco Popolare di Milano – chiosa Gardoni – perché credo che la sinergia pubblico-privato possa rivelarsi un autentico valore aggiunto anche in tema di sicurezza e decoro urbano dei territori”.