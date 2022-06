Tosaerba di ultima generazione, Verona tra le prime città in Italia ad utilizzarlo

Prosegue l’impegno di Amia a 360° per la cura, la manutenzione e la gestione del verde cittadino. La società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella, in vista della stagione estiva e turistica, potenzia uomini e mezzi con l’obiettivo di rendere ancora più bella, fiorita e vivibile Verona.

Proprio la nostra città è tra le prime in Italia ad utilizzare il decespugliatore-tosaerba semovente automatico di nuovissima generazione, che sarà da oggi operativo nelle aree verdi e nei parchi di tutti i quartieri e zone periferiche di Verona.

Un macchinario innovativo, altamente performante, tecnologicamente all’avanguardia e totalmente ecologico e rispettoso dell’ambiente. Il nuovo strumento a disposizione degli operatori Amia è infatti alimentato a batteria e non produce fumi o gas potenzialmente inquinanti.

Un investimento di circa 40 mila euro, che va ad aggiungersi all’importante mole di lavoro e di attività realizzati dalla società negli ultimi mesi in ottica green.

Il nuovo strumento va ad arricchire il parco mezzi per la gestione del verde di Amia, già composto da una settantina di attrezzature. Un impegno che vede quotidianamente al lavoro una cinquantina di giardinieri ed operatori altamente qualificati, ai quali vanno aggiunti numerosi addetti di diverse cooperative che collaborano con la società nella manutenzione e sfalcio dell’erba.

Solamente nelle ultime 2 settimane Amia ha inoltre provveduto alla piantumazione di 5 mila nuove fioriture posizionate in aiuole presenti in tutta la città, tra queste, ultimo in ordine di intervento, quella che funge da spartitraffico in corso Porta Nuova.

Leggi le dichiarazioni del presidente di Amia, Tacchella “Sono complessivamente 1500 le aree verdi cittadine gestite da Amia, per circa 4 milioni di metri quadri complessivi. Un’attività, quella della cura e della gestione del verde cittadino, che da sempre rappresenta una delle principali mission dell’azienda e che vede l’impegno e la professionalità di centinaia di nostri operatori impegnati per offrire ai cittadini veronesi la massima cura di questi importanti e salutari luoghi di aggregazione, sport e relax. Attività che hanno un costo di quasi 5 milioni di euro l’annui. Senza dimenticare l’importante sforzo economico ed operativo della nostra società, che ha permesso la piantumazione di 400 nuovi alberi in città nel solo 2022”

