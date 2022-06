Allerta zecche nelle montagne veronesi. Ecco i consigli per le escursioni

È allerta zecche nei boschi e colline della provincia veronese.

“Già prima dell’inizio dell’estate – precisa Francesco Segneghi, Vicepresidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Verona – ci sono pervenute diverse segnalazioni di un’anomala infestazione di zecche che sta interessando le aree boscate e prative delle colline e delle montagne veronesi. Tale infestazione trova tra le cause principali un inverno mite e un’ondata di caldo che perdura dal mese di maggio.

Diversi colleghi agronomi e forestali, che svolgono anche l’attività di Guida Escursionistica, hanno segnalato all’Ordine la presenza di escursionisti non informati, nonostante l’allarme lanciato dall’Ulss 9 Scaligera, in merito al problema delle zecche e possono essere quindi vittime inconsapevoli di questi artropodi. Si ricorda che le zecche al momento della puntura iniettano una sostanza anestetica e quindi non è possibile accorgersi dell’attacco. Abbiamo stilato alcuni consigli per chi si reca a fare escursioni”.

Cosa fare se si viene morsi da una zecca

Segneghi aggiunge che, se si individua sulla pelle una zecca, va rimossa prontamente per diminuire le probabilità di contrarre un’infezione.

Come rimuovere la zecca

La zecca deve essere afferrata con una pinzetta a punte sottili, il più possibile vicino alla superficie della pelle, e rimossa tirando dolcemente cercando di imprimere un leggero movimento di rotazione. Attualmente si possono trovare in commercio degli specifici estrattori che permettono di rimuovere la zecca con un movimento rotatorio.

Il consiglio è anche quello di proteggere con gli appositi prodotti i propri animali da compagnia che possono prendere le zecche e trasmetterle alle persone.

Le regole base per fare le escursioni sono:

Utilizzare scarpe chiuse e pantaloni lunghi

Non stendersi direttamente sull’erba ma utilizzare un telo

Ispezionare con attenzione tutto il corpo e i vestiti prima di rientrare dall’escursione

Evitare il più possibile di attraversare o di sostare su aree prative

Non utilizzare mai per rimuovere la zecca liquidi di vario genere o oggetti arroventati, preferendo le apposite pinzette acquistabili anche presso le farmacie

Segnare sul calendario il giorno del morso della zecca e controllare il proprio stato di salute e l’eventuale presenza di una macchia rossa che può migrare sul corpo (alone migrante)

Rivolgersi al medico curante o al Pronto Soccorso per eventuali terapie antibiotiche o altre profilassi specifiche

Utilizzare appositi spray repellenti.

