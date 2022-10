Verona capitale del regno felino. In arrivo i gatti più belli del mondo

Per il ponte di Halloween, centinaia di esemplari conquisteranno la città. Il 29 e 30 ottobre contest, mostre ed eventi per appassionati e famiglie. Bambini gratis.

Verona, capitale del regno felino. Tornano, dopo due anni di stop a causa pandemia, i ‘Gatti più belli del mondo’. Sabato 29 e domenica 30 ottobre, la città scaligera vedrà arrivare centinaia di esemplari da tutta Italia e non solo. Il lungo ponte di Halloween si aprirà con una grande festa dedicata all’animale domestico più amato di sempre.

All’interno del Palazzo della Gran Guardia, a due passi dall’Arena, si potranno vedere dal vivo decine di razze differenti, dai giganti Maine Coon all’affascinante Bengala. Conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire come comunicare con loro, dalla posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, ai movimenti delle orecchie o all’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino.

Il pubblico potrà assistere anche alle sfilate, che vedranno impegnata una giuria internazionale, così come partecipare ai contest e visitare la mostra fotografica.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 19, sarà gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Una bella occasione anche per nonni e nipoti. Per la prima volta apre, inoltre, la biglietteria online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it, con promo speciali e pacchetti famiglia.

Ulteriori informazioni sulle pagine social dell’evento, organizzato da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino, sotto legida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana e con il patrocinio del Comune di Verona.