Elezioni amministrative, l’appello di Casartigiani Verona

Luppi: “Chiediamo al prossimo sindaco attenzione verso la nostra categoria e tutte le Pmi che sono il cuore del nostro sistema produttivo”

Domenica i Veronesi si sono recati alle urne, anche se in percentuale ridotta rispetto alle elezioni del 2017, segno di una crescente disaffezione verso la politica, ma “non possiamo delegare agli altri il voto e poi lamentarci, questo comportamento non serve a nulla”, chiosa Luca Luppi Presidente di Casartigiani Verona.

Casartigiani Verona, senza sostenere questo o quel candidato, si augura che il prossimo sindaco lavori per il bene di Verona e che sia disposto a confrontarsi con le Associazioni per trovare di volta in volta le soluzioni migliori ai vari problemi.

“E di questo periodo non bastano le dita di una mano per annoverare tutte le difficoltà che artigiani e piccoli e medi imprenditori incontrano e che noi tocchiamo con mano ogni giorno – spiega il presidente Luppi -. Nei nostri uffici arrivano tantissime persone cercando aiuto per accedere al credito, per destreggiarsi nei meandri della burocrazia, ma non solo”.

Questo infatti è un periodo molto delicato a livello sociale e politico:

“Dopo due anni di coronavirus, adesso la guerra ha iniziato a far sentire i suoi terribili effetti strangolando imprese e famiglie con rincari impensabili – sottolinea Luppi -. E mai come adesso servono figure di riferimento, che sappiano parlare con le persone e con chi fa impresa”.

Casartigiani quindi rinnova la sua disponibilità al confronto e alla collaborazione con i vari sindaci eletti della Provincia di Verona e per rilanciare tutte quelle attività indispensabili per sostenere il settore da qui in avanti.

“Per tutti questi motivi, il 26 giungo, il nostro invito è quello di andare a votare, potrà apparire un gesto inutile o insufficiente: ma la democrazia è fatta così, si regge anche grazie a momenti come questo. Il vostro voto può fare la differenza”, conclude il presidente Luppi.

