La domenica ritorni di proprietà dei lavoratori e delle loro famiglie

In un momento di crisi come questo, dopo 2 anni di pandemia nel mondo del lavoro e con la disoccupazione che toglie sogni e speranze a tanti lavoratori, dobbiamo apprezzare tutto ciò che abbiamo. Ma a quale prezzo? Non certo sacrificando la famiglia e le relazioni sociali che ci legano e ci ricaricano le energie psico fisiche.

Ai lavoratori del settore commercio, insieme con loro, diciamo basta al lavoro selvaggio domenicale!!! Tenere aperti i negozi nei giorni domenicali e festivi doveva incentivare a nuove assunzioni e stimolare i consumi, ma di fatto non ha prodotto nulla di tutto questo se non perdere la cognizione dello staccare dal lavoro nel giorno di festa, di riposo e riequilibrio psico fisico.

Nonostante sia stato ampiamente dimostrato che aprire gli esercizi commerciali la domenica non crea nuova occupazione né fa crescere i consumi, sono sempre più numerosi gli immensi striscioni di tanti ipermercati a ricordare ai passanti che quell’esercizio resta aperto anche nei giorni festivi.

Chi fa la spesa di domenica non acquista più il sabato o il lunedì, come un tempo.

Mentre per noi lavoratori, non poter stare a casa con i propri cari, per certi aspetti, ci rimettiamo anche in “salute”.

In qualità di Segretario Provinciale Ugl Terziario Verona invito tutti i preposti, Associazioni datoriali e sigle sindacali nel rivedere il lavoro domenicale riducendo il numero delle domeniche lavorabili obbligatorie al fine di ridare al lavoratore e alla domenica il suo vero senso.

A fronte delle 52 domeniche annuali c’è stato un obbligo al lavoro domenicale per 24 domeniche per dipendente. Di queste 24 domeniche chiediamo come Ugl Terziario Verona una riduzione del 40% in termini numerici e cioè con un massimo di 14 domeniche obbligatorie per dipendente, se pensiamo che il picco si concentra nelle festività natalizie e le festività pasquali.

A tal proposito, saremo sempre dalla parte più debole e al loro fianco.

Auspicando presto di sederci ad un tavolo per ridiscutere il lavoro domenicale, invito tutti i lavoratori del Commercio a segnalare alla mail ugl.terziarioverona@legalmail.it eventuali comunicazioni nel merito.

Segretario Provinciale

UGL Terziario Verona

Geanina Ionela Dobranici

© Riproduzione riservata