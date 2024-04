Annamaria Tomasella nuovo DG dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera

Peschiera del Garda (VR), 29 aprile 2024

Annamaria Tomasella è il nuovo direttore generale dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, Verona. Manager con esperienza trentennale in ambito sanitario sia a livello regionale che nazionale, lascia la direzione generale dell’Azienda regionale della salute (Ares) per ricoprire l’incarico di dg dell’Ospedale Pederzoli.

La dottoressa Tomasella, veneta, dopo una lunga esperienza professionale nelle aziende sanitarie della Regione del Veneto, e dopo aver ricoperto l’incarico di sub commissario straordinario per il Molise durante il Governo Draghi prima della nomina in Ares, lascia la Regione Sardegna per l’Ospedale Pederzoli. La dottoressa Tomasella inizierà il proprio incarico a partire dal 1° giugno 2024.