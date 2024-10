Nota sindacale Cgil e Nursing up sulle dimissioni in Terapia intensiva

La replica aziendale

Verona, 17 ottobre 2024

In merito alla nota diramata dai sindacati Cgil e Nursing up sulla situazione del personale nell’Uoc Terapia intensiva a Borgo Trento, il settore Personale Aoui, diretto dalla dottoressa Laura Bonato, e il Servizio Professioni sanitarie, diretto dalla dottoressa Cristina Ferrari, precisano quanto segue:

“Per quanto attiene all’Unità Operativa di Terapia intensiva merita chiarire che in un anno, da gennaio a dicembre, sono state 7 le dimissioni di personale infermieristico, regolarmente comunicate all’Azienda e pertanto conosciute. Nello stesso periodo sono 11 i nuovi inserimenti di infermieri. Si ricorda che, per il livello di specializzazione del reparto che è ad alta intensità di cura, l’inserimento in servizio dei neoassunti avviene progressivamente dopo aver effettuato l’adeguata formazione. Pertanto, la copertura del fisiologico turn over avviene con un’organizzazione mirata. In generale, nel 2024, Aoui ha provveduto ad assumere 140 infermieri esaurendo l’intera graduatoria concorsuale disponibile.

La copertura del turn over non incide in nessun modo sull’autorizzazione delle ferie autunnali, che sono state finora tutte accordate. Durante il mese di novembre si terrà il corso programmato dal Ministero con fondi Pnrr sulle infezioni ospedaliere. Trattandosi di formazione obbligatoria il personale deve essere in servizio e pertanto la concessione delle ferie sarà estremamente oculata. Di tale necessità era stata fornita apposita informazione durante l’incontro sindacale tenutosi il 9 ottobre scorso”.