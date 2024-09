Ospedale di Legnago: chirurgia vascolare mininvasiva per trattare l’aneurisma dell’aorta

In occasione dell’(H) Open Week dedicato alle malattie vascolari, controlli ecografici gratuiti per uomini over 60 con ipertensione

In occasione dell'(H) Open week sulle malattie cardiovascolari organizzato da Fondazione Onda e fortemente promosso anche dalla Direzione dell’ULSS 9 Scaligera, l’UOSD di Chirurgia Vascolare, Responsabile Dott. Fabio Simoncini, e i colleghi della Radiologia Interventistica di Legnago, Direttore Dott. Lamberto Bologna, hanno deciso di partecipare offrendo ecografie diagnostiche dedicate alla prevenzione dell’aneurisma dell’aorta. Tale patologia, spesso poco conosciuta, può portare anche a conseguenze drammatiche e colpisce prevalentemente gli uomini (con un’incidenza 4 volte superiore rispetto alle donne), generalmente sopra i 60 anni e con particolari e noti fattori di rischio.

Il tratto addominale dell’aorta, l’arteria principale del corpo umano, a causa della ridotta presenza di una sostanza chiamata elastina può essere soggetto a una lenta ma progressiva dilatazione nel tempo, determinando un aneurisma. La causa principale di questa dilatazione è l’ipertensione arteriosa, ma possono concorrere anche altri fattori propri dell’aterosclerosi (dislipidemia, fumo, diabete, ecc.), oltre ad alcune patologie genetiche.

Nel maschio adulto, l’aorta ha calibro normalmente compreso tra 1,5 e 2 cm. Sopra i 3 cm si parla di aneurisma e sopra i 5 cm nelle donne e i 5,5 cm negli uomini è indicato un’intervento di correzione, dato l’elevato rischio di rottura con conseguente emorragia e morte.

Negli ultimi 20 anni le tecniche di correzione dell’aneurisma aortico si sono molto evolute: accanto alla tradizionale chirurgia di sostituzione dell’aorta con una protesi vascolare, si è consolidata e diffusa la tecnica endovascolare (mininvasiva), che attraverso due piccoli accessi inguinali consente di posizionare un’endoprotesi dentro l’aorta e far defluire il sangue al suo interno senza dover rimuovere l’aneurisma, che rimane in sede ma escluso dal flusso ematico. In tal modo si evita l’accesso chirurgico addominale ed è possibile eseguire l’intervento anche da svegli, con un trauma minimo, senza cicatrici e con una degenza ridotta a 24-48 ore.

Nel 2023, all’ospedale Mater Salutis di Legnago sono stati operati oltre 50 pazienti con aneurisma dell’aorta addominale, 6 dei quali in emergenza-urgenza per rottura dell’aneurisma o dolori legati alla dilatazione e imminente rottura dello stesso. In circa l’80% dei casi è stata adottata la tecnica mininvasiva, laddove lo consentivano le caratteristiche anatomiche dell’aorta. In occasione dell’Open Week, venerdì 27 settembre, dalle ore 14:30 alle 18:00, negli ambulatori 25 e 27 dei Poliambulatori dell’Ospedale di Legnago (1° piano – lato nord) verranno effettuati controlli ecografici rivolti a uomini over 60 con ipertensione, per escludere la presenza di questa pericolosa quanto silente patologia. Per aderire è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0442 622733, lunedì, martedì e mercoledì,