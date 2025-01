ULSS 9 Scaligera: assunzione per 14 nuove ostetriche

02/01/2025

L’Azienda ULSS 9 Scaligera, con recente delibera del Direttore Generale Patrizia Benini, ha disposto l’assunzione di 14 Ostetriche.

L’inserimento delle nuove professioniste, oltre a dare corso alle sostituzioni e favorire il mantenimento degli standard assistenziali previsti, andrà a supportare lo sviluppo e il miglioramento di progetti già in essere, come la gestione della gravidanza a basso rischio ostetrico (BRO) e la continuità di presenza ostetrica nell’assistenziale in Neonatologia e in Ginecologia, quest’ultimo elemento innovativo nella locale organizzazione ospedaliera.

La figura dell’ostetrica riveste un ruolo centrale, contribuendo in modo significativo alla salute, al benessere e all’empowerment delle donne in tutte le fasi della vita.

La specifica presa in carico delle donne da parte delle ostetriche consolida l’attenzione da parte dell’ULSS 9 Scaligera nel rendere prestazioni sanitarie di livello qualitativamente elevato e omogeneo nel territorio, promuovendo l’integrazione multiprofessionale nei percorsi di cura e di presa in carico, e le nuove assunzioni di diversi profili professionali rappresentano elementi di appropriatezza e valorizzazione delle competenze dei singoli professionisti.

«Favorire la continuità assistenziale ostetrica – spiegano le Dott.sse Mariagrazia Cengia, Direttore UOC Professioni Sanitarie, ed Emanuela Cassin, Dirigente Area Materno Infantile dell’Unità Operativa – significa mettere al centro la salute delle donne, promuovere la professionalità delle ostetriche e contribuire al benessere delle famiglie e della comunità».