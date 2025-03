ULSS 9 Scaligera, la dott.ssa De Salvia nominata Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Il Direttore Generale dell’ULSS 9 Scaligera sta procedendo con le nomine dei Direttori dei Dipartimenti aziendali. Infatti a seguito delle elezioni effettuate per definire la quota parte dei Comitati di Dipartimento, che si aggiunge ai componenti aventi diritto, si stanno susseguendo gli insediamenti dei Comitati stessi che devono essere sentiti dal Direttore Generale.

Nei giorni scorsi, la Dott.ssa Benini ha nominato come Direttore del Dipartimento di Prevenzione la Dott.ssa Alessandra De Salvia.

Laureata all’Università degli Studi di Padova e specializzata in Medicina Legale e delle Assicurazioni all’Università di Verona nel 2003, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Forensi nel 2008, la Dott.ssa De Salvia dal 2019 è stata direttore di Struttura Complessa di Medicina Legale all’ULSS 7 Pedemontana, all’ULSS 2 Marca Trevigiana, e nel 2023 ha assunto la direzione dell’UOC Medicina Legale dell’ULSS 9.

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura aziendale preposta alla promozione e tutela della salute della popolazione attraverso azioni dirette a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente di vita, a conoscere, prevedere e prevenire le cause di malattia, di invalidità e di morte. Una missione attuata attraverso le funzioni integrate dei propri servizi: SISP – Servizio Igiene Sanità Pubblica, SPISAL – Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, SIAN – Servizio Igiene Alimenti Nutrizione, Servizi Veterinari, Medicina Legale, Attività Motoria ed Epidemiologia, Screening e Promozione della Salute.

La recente pandemia di Coronavirus ha dimostrato come il Dipartimento di Prevenzione rivesta un ruolo fondamentale nella gestione e reazione ad eventi di massa e ha rimesso al centro la necessità del moderno approccio “One Health”, basato sulla collaborazione multidisciplinare per la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, ovvero la salute globale del pianeta.

«Il Dipartimento di Prevenzione – commenta la Dott.ssa De Salvia – costituisce l’epicentro delle attività sanitarie a garanzia della salute pubblica, declinata in tutti i suoi aspetti. L’investimento sulla prevenzione delle malattie croniche e trasmissibili, anche attraverso la promozione dei corretti stili di vita, è la strategia vincente per avere una popolazione più in salute in futuro e perché il sistema sanitario abbia meno necessità di erogare cure. La sfida come Direttore del Dipartimento – prosegue De Salvia – è rendere ancor più produttiva la collaborazione multidisciplinare interna ed esterna alla struttura, attuando l’orientamento One Health, affinché il continuo confronto con il mondo esterno consenta la crescita professionale di tutto il personale e la restituzione alla popolazione di una sempre più elevata qualità di prestazioni e di una rapida risposta alle richieste di salute. La formazione continua ispirerà i piani di intervento sulla base delle più avanzate conoscenze di Letteratura. La nuova istituzione del Dipartimento funzionale di Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, voluto fortemente dalla Direzione dell’ULSS 9, riveste proprio la finalità di stretta connessione tra le Unità Operative che assolvono a compiti intercorrelati, per rendere più efficienti le diverse attività dell’ambito alimentare-veterinario, dal controllo delle acque a quello delle carni, dalla lotta ai vettori al controllo degli allevamenti».