Rana Verona riceve il premio “Jimmy George” per il pubblico più corretto della stagione 2025/26

Verona, 29.09.2026

Un riconoscimento speciale per Rana Verona. La Lega Pallavolo Serie A ha infatti assegnato il premio “Jimmy George” alla tifoseria scaligera, che si è distinta come il pubblico più corretto della SuperLega Credem Banca 2025/2026.

Un attestato che premia non soltanto il comportamento sugli spalti, ma anche la passione e il sostegno mostrati durante tutta la stagione. La tifoseria di Rana Verona ha accompagnato la squadra con entusiasmo e partecipazione, confermando il forte legame che c’è tra il pubblico e la squadra. Il premio “Jimmy George” rappresenta così un riconoscimento importante per un pubblico che ha saputo vivere le emozioni della SuperLega nel segno della sportività.

La consegna ufficiale avverrà in occasione della prima sfida casalinga della nuova stagione, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.00 contro la Cucine Lube Civitanova.